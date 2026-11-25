tra le righe|
‘Capannori e la via Francigena’, in sala consiliare la presentazione del libro di Sebastiano Micheli
Appuntamento venerdì 27 novembre alle 16 per scoprire l’opera dedicata ai monumenti medievali del territorio
Venerdì (27 novembre), alle 16, nella sala del consiglio comunale di Capannori è in programma la presentazione del libro Capannori e la via Francigena- Monumenti medievali del territorio di Sebastiano Micheli.
Il volume coglie lo spirito del pellegrinaggio ed è la logica conclusione degli studi e delle pubblicazioni che Sebastiano Micheli ha dedicato alla via Francigena sul territorio, prima di Capannori centro e poi dell’intero Comune.
L’iniziativa si aprirà con i saluti del sindaco Giordano Del Chiaro e di Antonio Fanucchi, presidente di 50&Più Lucca. Seguirà un intervento di Luciano Fanucchi presidente dell’Associazione Culturale Ponte. La parola passerà poi al relatore professor Giovanni Macchia.
Durante l’evento saranno proiettate le foto del libro. La presentazione è promossa dall’Associazione Culturale Ponte e da 50&Più Lucca con il patrocinio del Comune.