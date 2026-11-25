Venerdì (27 novembre), alle 16, nella sala del consiglio comunale di Capannori è in programma la presentazione del libro Capannori e la via Francigena- Monumenti medievali del territorio di Sebastiano Micheli.

Il volume coglie lo spirito del pellegrinaggio ed è la logica conclusione degli studi e delle pubblicazioni che Sebastiano Micheli ha dedicato alla via Francigena sul territorio, prima di Capannori centro e poi dell’intero Comune.