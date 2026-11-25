I lavori|
Capannori, la giunta approva il rifacimento integrale della copertura del piano vasca della piscina comunale
Un investimento di 1 milione e 350mila euro e sarà finanziato completamente tramite un mutuo, che sarà richiesto al Credito Sportivo
Approvato dalla giunta il progetto esecutivo per il rifacimento integrale della copertura del piano vasca della piscina comunale. L’importante intervento prevede un investimento di 1 milione e 350mila euro e sarà finanziato completamente tramite un mutuo, che sarà richiesto al Credito Sportivo. L’intervento servirà per rispondere ai requisiti normativi e migliorare la resilienza della struttura.
Per la natura dei lavori l’intervento dovrà essere realizzato a piscina chiusa e nei mesi meno piovosi dell’anno, per cui si prevede che l’impianto natatorio resti chiuso al pubblico a partire dal prossimo maggio e fino al prossimo ottobre.
“Questo importante intervento, che realizzeremo tenendo conto anche delle indicazioni dei Vigili Del Fuoco, andrà a concludere il complessivo miglioramento tecnico-funzionale della piscina portato avanti dall’amministrazione comunale negli ultimi anni, attraverso vari lotti, per consegnare ai tanti utenti che frequentano l’impianto natatorio una struttura funzionale, moderna e sicura. I lavori al tetto della piscina – spiega l’assessore allo sport e agli impianti sportivi, Gaetano Ceccarelli – non puntano solo a soddisfare gli standard tecnici, ma si inseriscono nell’ottica di un efficientamento energetico, promuovendo l’utilizzo di materiali e tecnologie che contribuiranno a ridurre il consumo energetico. Poiché si andrà ad intervenire sulla copertura sarà inevitabile chiudere la piscina per un certo periodo ma trattandosi principalmente del prossimo periodo estivo, quando gli abbonamenti ai corsi sono in gran parte conclusi, non si creeranno particolari disagi ai frequentatori della struttura“.
Il progetto prevede il rifacimento integrale della copertura del piano vasca, con la sostituzione della parte strutturale e del manto di copertura. La copertura sarà anche predisposta per poi ospitare un impianto fotovoltaico ai fini del risparmio energetico