Approvato dalla giunta il progetto esecutivo per il rifacimento integrale della copertura del piano vasca della piscina comunale. L’importante intervento prevede un investimento di 1 milione e 350mila euro e sarà finanziato completamente tramite un mutuo, che sarà richiesto al Credito Sportivo. L’intervento servirà per rispondere ai requisiti normativi e migliorare la resilienza della struttura.