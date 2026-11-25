La Fraternita di Misericordia di Marlia, associazione di volontariato attiva in ambito di emergenza e soccorso, servizi sociali e assistenza, protezione civile e di comunità, ha tenuto domenica scorsa (22 novembre) la tradizionale annuale Festa Sociale con 140 partecipanti che testimoniano quanto sia sentita questa presenza sul territorio. È stata una giornata particolarmente significativa, caratterizzata da momenti di fede, condivisione e riconoscenza, che ha avuto come momento centrale l’inaugurazione della nuova ambulanza destinata ai servizi di Emergenza 118.

L’evento è iniziato la mattina con la Santa Messa celebrata dal parroco don Agostino Banducci, che è anche il correttore della Fraternita marliese e animata dai canti della Corale Santa Cecilia di Marlia e dal neo nato Gruppo Giovani della Misericordia. Alla celebrazione erano presenti tutti i confratelli in divisa e rappresentati delle altre Misericordie limitrofe: Casalguidi, Altopascio, Piano di Coreglia, Massa Macinaia, Montecarlo, Lucca e Camporgiano, con il governatore del Comitato delle Misericordie Lucchesi, Sergio Orlandi. Numerosa e significativa anche la presenza delle istituzioni e delle realtà associative del territorio: Ida Battaglini in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per il Comune di Capannori Silvia Sarti, assessora alle politiche educative, diritto alla salute e disabilità, i consiglieri di Marlia Luca Caselli e Cinzia Serafini e ancora una rappresentanza dei locali Donatori di Sangue Fratres e delle associazioni di Marlia.

Dopo la celebrazione don Agostino, sul piazzale della chiesa, ha benedetto la nuova ambulanza un mezzo importante che andrà a rafforzare la capacità operativa della Misericordia e il servizio a favore della comunità. E a proposito del nuovo mezzo di soccorso il presidente della locale misericordia, Giuseppe Ricci, intende fare un ringraziamento pubblico alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il cui prezioso contributo ha reso possibile l’acquisto del nuovo mezzo. Un sostegno concreto che testimonia attenzione e sensibilità verso il mondo del volontariato e verso le necessità del territorio. Subito dopo la benedizione, un suggestivo corteo composto dalle ambulanze delle Misericordie presenti ha attraversato le vie del paese, accompagnando simbolicamente la nuova ambulanza verso Porcari, raggiungendo il ristorante Stefan dove la festa è proseguita in un clima di amicizia e convivialità.

Questa festa è stata arricchita dalla gradita presenza del sindaco del Comune di Capannori, Giordano Del Chiaro, che nel suo intervento ha rivolto parole di apprezzamento alla Misericordia di Marlia, sottolineando il valore del lavoro svolto quotidianamente dai volontari e l’entusiasmo con cui i confratelli si mettono al servizio del prossimo. C’è stata inoltre la partecipazione del dottor Arturo Lattanzi della Fondazione Sanità Solidale, Amici del cuore, che la sua presenza ha rappresentato un’ulteriore occasione per ricordare la convenzione recentemente sottoscritta tra la Misericordia di Marlia e la Fondazione Sanità Solidale – Amici del Cuore. Grazie a questo accordo, gli associati potranno usufruire di uno sconto del 10 per cento sui servizi di visite specialistiche e diagnostica negli ambulatori degli Amici del Cuore. Infine è intervenuto il presidente della Misericordia di Marlia, Giuseppe Ricci, che ha voluto mettere in evidenza la vera ricchezza della Misericordia: i suoi volontari, la loro disponibilità, il loro impegno e la capacità di donare tempo ed energie agli altri. Nel suo intervento ha ringraziato tutti i presenti, le autorità, le associazioni e le Misericordie intervenute. Un’occasione per ricordare che dietro ogni servizio, ogni intervento e ogni gesto di assistenza ci sono persone che scelgono liberamente di dedicarsi agli altri, animate da uno spirito di solidarietà e fratellanza.

Altri due sono stati i momenti più significativi della giornata. Il primo è stato dedicato alla presentazione ufficiale del nuovo Gruppo Giovani della Misericordia di Marlia, costituitosi recentemente. Attraverso la lettura di un messaggio, sono state illustrate le finalità e gli obiettivi del gruppo, che nasce con l’intento di coinvolgere le nuove generazioni nella vita della Confraternita, promuovendo i valori della solidarietà, della partecipazione, dell’amicizia e del servizio verso il prossimo. Un segnale importante di vitalità e di fiducia nel futuro. L’altro è stata la consegna degli attestati di partecipazione ai rappresentanti delle Misericordie, dei gruppi e delle associazioni presenti, quale segno di riconoscenza per la loro partecipazione e per il rapporto di collaborazione e vicinanza che li lega.