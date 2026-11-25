Il sindaco Del Chiaro: “Quest’anno abbiamo una pista di pattinaggio più grande rispetto a quella dello scorso anno per rendere ancora più bello e divertente questo spazio”

Sabato (28 novembre), in piazza Aldo Moro, a Capannori, si terrà l’iniziativa Accendiamo il Natale, che darà il via agli eventi di Natale sul ghiaccio 2026, promossi dal Comune in collaborazione con varie associazioni del territorio che si svolgeranno nella piazza del Comune fino al 10 gennaio 2027.

“Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo pomeriggio di festa – afferma il sindaco, Giordano Del Chiaro – con cui diamo ufficialmente il via agli eventi di Natale sul ghiaccio che animeranno la piazza davanti al Comune per tutto il periodo delle Festività. Quest’anno abbiamo una pista di pattinaggio più grande rispetto a quella dello scorso anno, molto apprezzata, per rendere ancora più bello, divertente e aggregativo questo spazio di divertimento per grandi e piccini. Affinché tutti abbiano la possibilità di divertirsi abbiamo previsto agevolazioni per l’ingresso alla pista per i giovani le cui famiglie sono seguite dai servizi sociali, oltre che per gli studenti delle nostre scuole. Ogni fine settimana con la preziosa collaborazione delle associazioni del territorio, che ringraziamo per il loro impegno, piazza Aldo Moro offrirà tante opportunità e iniziative di intrattenimento. Un ricco cartellone di eventi che come ogni anno si svolgeranno anche su tutto il territorio comunale”.

Il programma

Il pomeriggio di festa prenderà il via alle 15 con l’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio (ingresso gratuito dalle 15 alle 16) mentre alle 17 è in programma l’accensione dell’Albero di Natale con l’offerta di dolci natalizi a tutti i presenti. Ad entrambi gli eventi parteciperà il sindaco Giordano Del Chiaro. A partire dalle ore 10 e fino alle 19 in piazza ci sarà un mercatino artigianale. Dalle 14 alle 18 sarà presente anche la Casina di Babbo Natale con un punto food a cura della Misericordia di Capannori, dove sarà possibile trovare tè,vin brulè, castagnaccio e mondine.

Tutti i fine settimana piazza Aldo Moro sarà animata con varie attività: i mercatini artigianali degli Artigiani e Artisti di Pandora e dell’associazione Mani’N’Arte che proporranno vari oggetti a tema natalizio e non solo, oltre ad attività e laboratori per i più piccoli, la Casina di Babbo Natale, musica, performance artistiche e laboratori improntati alla sostenibilità realizzati da associazioni del territorio. Sarà inoltre presente un Punto food gestito dalle Misericordie del territorio e da altre associazioni.