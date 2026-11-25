Eleonora Lamandini, assessora al sociale di Porcari

Ripartono il 2 dicembre gli incontri gratuiti di ‘OrientaMente’: una rete tra Comune, medici e associazioni per sostenere le famiglie e contrastare l’isolamento.

Torna a Porcari il Caffè Alzheimer, uno spazio di ascolto, socializzazione e condivisione dedicato alle persone con deterioramento cognitivo e ai loro familiari. L’iniziativa riprende nell’ambito di OrientaMente: sostegno familiare e inclusione sociale, il nuovo progetto promosso dal Comune di Porcari e dalla cooperativa sociale Iris e finanziato dal Fondo Unrra (‘United Nations relief and rehabilitation administration’) del Ministero dell’Interno.

Il programma si inserisce nel percorso avviato nel 2024 che ha portato Porcari a diventare ‘Comunità amica delle demenze’. L’obiettivo è costruire una rete di servizi capace di tutelare il benessere psicologico dei caregiver, fornire strumenti utili per affrontare la quotidianità della malattia e contrastare il rischio di isolamento sociale.

“La demenza modifica profondamente gli equilibri, le relazioni e le abitudini di un’intera famiglia – commenta Eleonora Lamandini, assessora al sociale del Comune di Porcari –. Essere una comunità amica delle demenze vuol dire lavorare affinché la responsabilità della cura non ricada esclusivamente sulle spalle dei familiari, ma anche riconoscere alle persone con difficoltà cognitive il diritto di continuare ad abitare i luoghi, coltivare relazioni e partecipare alla vita del paese. Il ritorno del Caffè Alzheimer e le nuove attività previste da OrientaMente traducono questo impegno in opportunità molto concrete”.

Realizzato in collaborazione con l’associazione Alzheimer Lucca, il Caffè Alzheimer ripartirà mercoledì (2 dicembre), dalle 17 alle 19, al centro Il Girasole (via Romana Ovest 257). Ad aprire l’appuntamento sarà Eluisa Lo Presti, direttrice della zona distretto Piana di Lucca dell’Asl Toscana nord ovest. Seguirà la lectio magistralis Malattie neurodegenerative e demenza di Marco Vista, direttore dell’unità operativa complessa di neurologia dell’ospedale San Luca di Lucca.

Mercoledì 16 dicembre, nello stesso orario, Sara Madrigali, referente della direzione sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana, introdurrà il tema delle politiche regionali in materia di demenze. La psicologa e psicoterapeuta Irene Eleonora Mosca guiderà poi un momento di confronto e supporto emotivo rivolto a chi si prende cura dei propri cari.

Da gennaio il calendario proseguirà con cadenza quindicinale, alternando approfondimenti con specialisti di diverse discipline e sessioni di sostegno psicologico di gruppo. La partecipazione è aperta anche alle persone con decadimento cognitivo, alle quali saranno riservati laboratori di stimolazione in uno spazio adiacente, sotto la guida di personale qualificato. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti: per una migliore organizzazione è richiesta la conferma della presenza al numero 0583.211326.

Tra le altre azioni di OrientaMente figura lo sportello d’ascolto gratuito, attivo ogni mercoledì dalle 14 alle 16, sempre al centro Il Girasole. Qui operatori esperti offrono consulenza, informazioni sulla patologia e orientamento ai servizi sociosanitari del territorio.