L’intesa legata al bilancio di previsione mantiene ferme le tariffe di mensa, trasporto scolastico e nido e conferma sostegni su casa, agevolazioni Tarip, anziani, giovani e associazioni

Welfare di comunità, tutela delle famiglie e delle fasce fragili, servizi invariati nei costi per i cittadini: sono questi gli impegni al centro dell’accordo firmato il 18 novembre tra il Comune di Altopascio e le organizzazioni sindacali territoriali. Un documento che fa parte del bilancio di previsione dell’ente, già approvato in giunta, e che arriverà secondo i termini stabiliti anche in consiglio comunale per consentire di programmare con anticipo le azioni da intraprendere nel corso del 2027.

L’accordo è stato firmato dalla sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio, dall’assessora al sociale, Valentina Bernardini, da Fabrizio Simonetti e Franca Cecchini (Cgil Provincia di Lucca), Francesco Chiocchetti, Gianluca Quinci ed Emanuela Bianchi (Spi-Cgil Lucca), Lorenzo Sichei (Cisl Toscana nord), Mario Filippi, Massimo Bani, Armando Vergamini e Maria Grazia Simoni (Fnp-Cisl Toscana nord e Piana di Lucca), Massimiliano Bindocci (Uil Lucca), Guido Carignani e Giorgio Bertelli (Uilp Territoriale di Lucca).

L’intesa si inserisce in un percorso condiviso che prosegue da tempo e che vede una continua conferma dell’attenzione verso le fasce più deboli della cittadinanza, attraverso molteplici servizi e strumenti. “La firma anche per questo anno – commentano la sindaca D’Ambrosio e l’assessora Bernardini – indica la strada da seguire per schierarsi, sempre, al fianco dei più fragili, grazie a un rapporto continuativo e positivo proprio con i sindacati. Casa, famiglie, servizi a domanda individuale, tasse e sostegno ai giovani alle realtà del territorio: queste sono le linee-guida dell’accordo sindacale. Un paese che guarda alle persone più fragili e alle nuove generazioni è un paese che può dirsi realmente accogliente e proiettato al futuro: in questo senso l’investimento sulle nuove scuole e sul nuovo nido è un chiaro segnale di questa visione che ha contrassegnato l’intero mandato amministrativo. Anche quest’anno, inoltre, approviamo in tempi record, grazie al lavoro degli uffici, il bilancio di previsione: lavorare bene, programmare per tempo, lavorare insieme per incrementare il benessere di tutto il territorio. Tra le tante cose del nuovo bilancio, un’attenzione sarà pubbliche, molte delle quali già programmate o in fase di partenza e attenzione anche alle piccole manutenzioni, agli interventi di risanamento stradale: un’attenzione, quindi, complessiva a tutti gli aspetti del vivere ad Altopascio”.

Restano quindi invariate le tariffe di mensa, trasporto scolastico e nido d’infanzia, già mantenute ferme nell’ultimo biennio. Le fasce Isee confermano l’ampliamento già approvato in precedenza, per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie. Anche per il 2027 il Comune conferma 30mila euro per il fondo di agevolazione Tarip: nell’ultimo bando sono arrivate 371 domande, 364 delle quali accolte.

Sul fronte della casa, l’amministrazione ha sostenuto il bando per il contributo affitto con oltre 66mila euro, tra risorse comunali, fondi regionali e fondo per la morosità incolpevole, a fronte dell’assenza dei contributi nazionali, che nel 2022 superavano i 165mila euro. Per il 2027 sarà mantenuto il fondo anti-crisi e restano attivi la convenzione con Fondazione Casa e lo sportello casa, l’accordo territoriale sui canoni concordati e l’housing temporaneo con tre appartamenti. Proseguono i controlli sulle assegnazioni Erp e gli interventi di efficientamento energetico dei 97 alloggi popolari.

Continuano i servizi riattivati e potenziati negli ultimi anni: lo sportello del lavoro dell’agenzia regionale toscana per l’impiego, il taxi solidale per over 65 e persone in difficoltà, l’ufficio di prossimità, il punto digitale facile, il segretariato sociale, lo sportello Adi e lo sportello casa.

Le politiche educative restano un pilastro dell’accordo: dal kit nascita alla rete dei servizi 0-3 anni, che comprende i nidi comunali Primo Volo e La Farfalla, il nido convenzionato L’Isola e il servizio educativo domiciliare Le Ciliegine. Per l’anno educativo 2026/2027 il Comune ha ottenuto 86.859,54 euro dalla misura regionale Nidi di qualità, e aderisce anche a Nidi gratis. Proseguono i progetti GiraLibro, Crescere Lettori, Nati per Leggere, Nati per la Musica e Tu Qui, come sostegno alla genitorialità, e lo Spazio Giovani di via Fratelli Rosselli, che coinvolge circa 140 ragazzi. Continua il percorso verso il riconoscimento Unicef di Altopascio Città amica dei bambini e degli adolescenti. Sono state inoltre assegnate 27 borse di studio, per 6mila euro complessivi, agli studenti con 9 e 10 alla terza media.

Avanza il percorso per la tensostruttura polivalente di Marginone, pensata per sport, attività motorie e aggregazione, mentre il piano delle opere pubbliche include il nuovo palazzetto di Altopascio.

Il 16 maggio è stata inaugurata la villetta confiscata alla criminalità organizzata a Spianate, recuperata con fondi pnrr per circa 2 milioni di euro. Al piano terra è nato Zenit, nuovo spazio di aggregazione per giovani e cittadinanza che sta richiamando molte persone da mesi con attività, progetti, eventi e apertura continuativa al pubblico, che ha preso le mosse anche in seguito ai progetti Fatti per Bene e Legami – Insieme per il futuro; ai piani superiori ci sono tre appartamenti per i Carabinieri. Un bene sottratto alla criminalità che torna alla comunità, come simbolo di legalità e partecipazione.

Proseguono le politiche per la terza età e la non autosufficienza, con agevolazioni per assistenza domiciliare, contributi badanti, ricoveri di sollievo e centro diurno L’Aquilone, e trasporto sociale gratuito per disabili adulti e per chi ha isee inferiore a 20mila euro. Restano attive la ginnastica Over55, gli orti sociali e le iniziative intergenerazionali. Sul fronte socio-sanitario, entro fine anno è prevista l’apertura della Casa di comunità di Altopascio. Le parti hanno concordato di monitorarne l’attività e di riattivare il tavolo di Zona Distretto. Proseguono inoltre le attività del tavolo per l’inclusione, sul tema della disabilità, e un tavolo di confronto con i sindacati sulla programmazione degli appalti.

L’amministrazione ha sostenuto il mondo associativo con 18mila euro per le associazioni di volontariato, 18mila euro per quelle sportive e 12.500 euro per i campi estivi. Per il 2027 l’intenzione è proseguire e rafforzare queste politiche, promuovendo una rete associativa sempre più partecipata, sostenuta e riconosciuta anche dai fondi pubblici.