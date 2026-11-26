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Femminicidio di Miruna, il cordoglio della maggioranza di Capannori: “Una tragedia che ferisce tutta la comunità”
“Non possiamo abbassare la guardia. Serve un impegno quotidiano contro la cultura della violenza e del possesso. Nessuna donna dovrebbe pagare con la vita la propria libertà”
“Solo ieri, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, abbiamo ribadito l’importanza di un impegno collettivo per contrastare ogni forma di violenza. Oggi ci ritroviamo a piangere un’altra giovane donna, una ragazza della nostra terra”.
Queste le parole dei gruppi consiliari di maggioranza di Capannori sul caso del femminicidio di Ionela Miruna Garneata avvenuto questa mattina (26 novembre) a Ponte Buggianese.
“Ci uniamo alle parole già espresse dal nostro sindaco, Giordano Del Chiaro, condividendo il profondo dolore e lo sgomento per il femminicidio di Ionela, conosciuta da tutti come Miruna, residente a Lammari e uccisa a Ponte Buggianese – continuano -. Una giovane vita spezzata, una ragazza che alcuni di noi conoscevano personalmente. Una tragedia che sentiamo ancora più vicina e che ferisce l’intera comunità capannorese. Il nostro primo pensiero va alla mamma di Miruna, alla sua famiglia e a tutte le persone che le volevano bene, alle quali esprimiamo la nostra più sincera e profonda vicinanza”.
“Quanto accaduto, proprio all’indomani del 25 novembre, ci restituisce tutta la gravità di un fenomeno di fronte al quale non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a investire nella prevenzione, nell’educazione affettiva e nella cultura del rispetto, rafforzando la rete di protezione delle donne e i percorsi di ascolto, sostegno e responsabilizzazione degli uomini. Dobbiamo intervenire sulle radici della violenza, sulla cultura del possesso e del controllo. Nessuna donna dovrebbe pagare con la vita la propria libertà. Come amministratori, come cittadini e come comunità abbiamo il dovere di mantenere alta l’attenzione, non soltanto in occasione delle ricorrenze, ma ogni giorno. Oggi, prima di ogni altra cosa, ci stringiamo alla famiglia di Miruna e al suo immenso dolore“, concludono i gruppi consiliari di maggioranza.