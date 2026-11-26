“Ci uniamo alle parole già espresse dal nostro sindaco, Giordano Del Chiaro, condividendo il profondo dolore e lo sgomento per il femminicidio di Ionela, conosciuta da tutti come Miruna, residente a Lammari e uccisa a Ponte Buggianese – continuano -. Una giovane vita spezzata, una ragazza che alcuni di noi conoscevano personalmente. Una tragedia che sentiamo ancora più vicina e che ferisce l’intera comunità capannorese . Il nostro primo pensiero va alla mamma di Miruna, alla sua famiglia e a tutte le persone che le volevano bene, alle quali esprimiamo la nostra più sincera e profonda vicinanza”.

“Quanto accaduto, proprio all’indomani del 25 novembre, ci restituisce tutta la gravità di un fenomeno di fronte al quale non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a investire nella prevenzione, nell’educazione affettiva e nella cultura del rispetto, rafforzando la rete di protezione delle donne e i percorsi di ascolto, sostegno e responsabilizzazione degli uomini. Dobbiamo intervenire sulle radici della violenza, sulla cultura del possesso e del controllo. Nessuna donna dovrebbe pagare con la vita la propria libertà. Come amministratori, come cittadini e come comunità abbiamo il dovere di mantenere alta l’attenzione, non soltanto in occasione delle ricorrenze, ma ogni giorno. Oggi, prima di ogni altra cosa, ci stringiamo alla famiglia di Miruna e al suo immenso dolore“, concludono i gruppi consiliari di maggioranza.