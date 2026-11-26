Ad Altopascio arriva la dolcezza dei prodotti del biscottificio InSuperabili – Dolci senza limiti: da sabato (28 novembre), infatti, e per tutto il periodo natalizio, sarà aperto il temporary store in via Cavour 36: il primo progetto del suo genere sul territorio, che trasforma il lavoro in inclusione e le differenze in vero valore aggiunto.

“Aprire ad Altopascio – commenta Simone Carrara, presidente della cooperativa sociale Insuperabili – è un’emozione e una sfida. Stiamo lavorando moltissimo in questo periodo, grazie anche alle tante aziende che ci hanno scelto per realizzare i regali di Natale per fornitori, clienti e dipendenti. Il nostro è un progetto che si basa soprattutto sull’impegno: quello delle tante ragazze e ragazzi che lavorano e si misurano con un mestiere; dei nostri dipendenti e collaboratori, che affiancano i nostri lavoratori con dedizione e serietà; delle famiglie che ci danno fiducia e ci affidano quello che hanno di più importante: il futuro dei propri figli”.

L’inaugurazione è in programma sabato alle 11, proprio alla sede del temporary store, nel centro storico di Altopascio.

All’interno del negozio sarà possibile acquistare sia i biscotti che gli altri prodotti che si sono aggiunti in questi mesi al catalogo del biscottificio sociale: quindi, cantucci, frollini, cookies, malfatti, biscottini di vario genere anche senza lattosio, senza glutine e vegani, ma anche confetture e miele. Sarà inoltre possibile ordinare confezioni e cesti natalizi, oltre che dolci speciali.

Il negozio resterà aperto il giovedì, dalle 9 alle 13, il venerdì dalle 16,30 alle 19,30, il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16,30 alle 19,30 e la domenica dalle 9 alle 12,30. L’apertura dello store proseguirà anche lunedì 7 dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30, e martedì 8 dicembre, dalle 9 alle 13. E ancora, lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30 e giovedì 24, dalle 9 alle 13.

Il biscottificio InSuperabili – Dolci senza limiti nasce a Marginone nell’aprile 2026, grazie alla sinergia tra la cooperativa sociale Insuperabili, il Comune di Altopascio e il circolo FoRiMa della frazione: da allora non ha mai spesso di produrre dolcezza e inclusione. Sono oltre 5 mila le confezioni di biscotti prodotte e vendute, tante le ragazze e i ragazzi con diverse abilità che qui lavorano, imparano e costruiscono un futuro di accessibilità e inclusione.

Molti i prodotti confezionati, acquistabili sul sito, alla sede del laboratorio e nel temporary store di via Cavour, realizzati con farine e ingredienti a chilometro zero e sostenibili. Ma il team di InSuperabili è molto altro: la squadra, infatti, dà anche la possibilità di organizzare buffet, oltre a dolci su ordinazione, catering, cesti natalizi e stagionali.