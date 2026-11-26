Aveva studiato a Porcari, dove aveva conseguito il diploma di ragioneria all’istituto Benedetti, prima di trovare lavoro in un’agenzia immobiliare nella zona di Altopascio. Ionela Miruna Garneata, la giovane di 24 anni uccisa questa mattina (26 novembre) a Ponte Buggianese dal compagno, che si è poi tolto la vita, aveva legami profondi con il territorio della Piana di Lucca.

Residente a Lammari, nel comune di Capannori, Miruna aveva trascorso a Porcari gli anni della formazione scolastica. In una cartiera di Porcari lavorava anche il compagno, il 25enne Andrea Nardini. Una tragedia che colpisce dunque da vicino anche la comunità porcarese, a poche ore dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per la quale l’amministrazione comunale aveva promosso diverse iniziative di sensibilizzazione.

A intervenire sull’ennesimo femminicidio è il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, con una riflessione sulla violenza che si consuma all’interno delle relazioni affettive e sui segnali che possono precederla: “È da non crederci e invece è successo di nuovo. E sappiamo che succederà ancora. Un vento che tutte e tutti noi vorremmo fermare ma ci passa tra le mani. Ancora una volta una ragazza di 24 anni di Capannori viene uccisa dalla persona che diceva di amarla”.