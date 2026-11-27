L’esponente di giunta di Porcari era al Benedetti, scuola della vittima, quando è arriva la notizia di Ionela: “Dai ragazzi tanta speranza”

I ragazzi del Benedetti erano a scuola a parlare di violenza di genere quando è arrivata la notizia del femminicidio di Ionela Miruna Garneata. E quella ragazza aveva frequentato, diplomandosi, proprio quel’istituto.

Presente a scuola c’era l’assessora Madalina Elena Golea che racconta il sentimento che l’ha colpita: “Non riesco a trovare le parole. Sono svuotata – spiega – Eravamo in Auditorium con i ragazzi e le ragazze del triennio del Benedetti. Di cosa stavamo parlando? Di violenza di genere. Delle sue forme, di come fare rete per contrastarla. In quelle stesse ore, una ex studentessa del Benedetti subiva quello che noi volevamo prevenire”.

“Ionela Miruna Garneata – dice Golea – una giovane ventenne, vittima del possesso di un sano figlio del patriarcato, come direbbe Elena Cecchettin. Perché gli uomini che commettono violenza non sono pazzi, malati, fuori di testa. Sono frutto di una cultura di sopraffazione, di oggettificazione, di possesso che non accetta il rifiuto, che non sa cosa sia il consenso. Frutto di una società che, invece di tutelare le vittime, le colpevolizza e mette divieti sugli strumenti che potremmo attivare per prevenire la violenza, come l’educazione sessuo-affettiva”.