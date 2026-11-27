“La conversione progressiva verso le energie rinnovabili – commentano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore all’ambiente Daniel Toci – deve procedere, nel pieno rispetto di tutte le normative e del decoro urbano e ambientale. Anche in seguito alla nascita di questo nuovo progetto, stiamo già conducendo tutte le interlocuzioni necessarie con i realizzatori di impianti per la costruzione e l’avvio di nuove comunità energetiche rinnovabili, che rappresentano uno strumento innovativo e moderno per risparmiare e ridurre l’impatto ambientale. Accogliamo infine con favore l’approvazione della legge regionale sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, alla quale, su un punto specifico, abbiamo lavorato come amministrazione comunale, grazie anche al Cal e all’Upi: riteniamo importante infatti l’aver inserito nelle fasce di rispetto almeno due istanze che avevamo presentato come Comune di Altopascio.