Prevenire e contrastare il fenomeno della microcriminalità nel capannorese, ed in particolare, i furti nelle abitazioni, che si sono intensificati nelle ultime settimane. È questo l’obiettivo dell’amministrazione Del Chiaro che questa mattina (27 novembre) ha presentato un pacchetto di misure. Le hanno rese note il sindaco, Giordano Del Chiaro, l’assessore alla polizia locale e alla sicurezza nei paesi, Stefano Modena, e la comandante della Polizia Locale, Debora Arrighi.

“Quando parliamo di microcriminalità – piccoli furti, atti vandalici, truffe agli anziani, episodi di degrado o disturbo negli spazi pubblici – spesso si tende a considerarla un problema minore rispetto ai grandi crimini. Ma chi amministra sa che non è cosi. Questi episodi – affermano il sindaco Del Chiaro e l’assessore Modena – colpiscono direttamente la serenità delle famiglie, il lavoro delle attività e la libertà dei più fragili di muoversi senza timore sul proprio territorio. La repressione dei reati è certamente importante e per questo ringraziamo le forze dell’ordine per il loro grande lavoro, da sola non basta, ma è indispensabile, se vogliamo davvero rendere la nostra comunità più sicura nel lungo periodo, investire con convinzione sulla prevenzione. Da qui la decisione di estendere alle ore serali nei fine settimana che precedono il Natale, periodo in cui i malintenzionati approfittano della maggiore assenza in casa delle famiglie per compiere furti, e di potenziare il sistema di videosorveglianza nei punti più sensibili del territorio. Con l’organizzazione degli incontri pubblici, che proseguiremo anche nei prossimi mesi, intendiamo inoltre creare un’occasione di dialogo diretto per fare il punto sulle azioni messe in campo, raccogliere segnalazioni e fornire consigli pratici per la tutela quotidiana dei cittadini e delle famiglie anche in relazione alle truffe che sono purtroppo in aumento. Ringraziamo la prefetta, Cristina Favilli, per la grande attenzione posta al nostro territorio“.

“Sia il servizio serale della polizia locale che l’ampliamento della rete di videosorveglianza – dichiara la comandante Arrighi – costituiscono indubbiamente importanti fattori di deterrenza nei confronti di coloro che sono intenzionati a compiere furti nelle abitazioni o atti di vandalismo. In particolare con l’installazione di nuove telecamere di lettura targhe sulle principali viabilità di Camigliano e Segromigno, che si sommano a quelle già presenti sul viale Europa ed a quella presente sulla via Pesciatina a Gragnano, andiamo a potenziare in modo importante la rete di videosorveglianza per la zona nord del nostro territorio con monitoraggio quasi completo delle principali arterie stradali“.

Le misure

Nei tre fine settimana che precedono il Natale sarà attivato il servizio notturno della Polizia Locale con pattuglie che dalle 19 all’una presidieranno le varie frazioni del territorio quale deterrente per i malintenzionati che nel periodo festivo, quando le persone sono più spesso fuori casa, approfittano per mettere a segno furti.

Inoltre, prossimamente saranno installate nuove telecamere per la lettura delle targhe sullo stradone di Camigliano e in via Don Emilio Angeli a Segromigno in Piano, potenziando il sistema di videosorveglianza sul territorio per aumentare la sicurezza dei cittadini nelle aree più frequentate delle varie frazioni e quindi più soggette ad episodi di microcriminalità come furti e vandalismi. I dispositivi saranno in funzione 24 ore su 24 e saranno direttamente collegati con la centrale operativa del comando della polizia locale oltre che in collegamento con le banche dati delle altre Forze dell’ordine. Per prevenire in particolare i fenomeni di vandalismo saranno installate telecamere di videosorveglianza nei cimiteri che si sono dimostrati più sensibili a questo fenomeno, come quelli di Camigliano e Santa Margherita, ma per le loro caratteristiche potranno essere fatte ruotare nei vari cimiteri dove se ne presenti la necessità.

Sul tema della microcriminalità c’è inoltre in atto un percorso con la Prefettura di Lucca, che aprirà un Comitato continuo di controllo sul tema dei furti a Capannori e che porterà anche al rilancio del controllo di vicinato.