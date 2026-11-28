Un cane di media taglia, dal muso allungato simile a quello degli attuali levrieri, rinvenuto sotto il pavimento dell’impianto termale di un’abitazione romana del II secolo avanti Cristo. È il cane di Tassignano, uno dei protagonisti del nuovo allestimento della sezione archeologica del Museo Athena di Capannori, inaugurato questa mattina (28 novembre) di fronte a un pubblico numeroso.

Il reperto, esposto per la prima volta, era stato rinvenuto nel 2018 nel sito archeologico denominato Tax C, individuato nel 2002 e oggetto di campagne di scavo tra il 2014 e il 2020. Si tratta di un esemplare maschile con un’altezza al garrese di poco inferiore ai 60 centimetri, tornato a Capannori dopo essere stato studiato dagli specialisti dell’Università di Siena. Il restauro e l’esposizione sono stati resi possibili da una donazione, attraverso lo strumento dell’Art Bonus, di Laura Panzani, alla quale il sindaco Giordano Del Chiaro ha consegnato una targa di ringraziamento.

La sezione archeologica del museo ha riaperto al pubblico in una veste completamente rinnovata grazie a un finanziamento del Ministero della cultura. Il progetto, portato avanti dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia in collaborazione con il Comune di Capannori, ha permesso di ampliare gli spazi espositivi con un ambiente dedicato ai reperti preistorici e di epoca etrusca, tra i quali quelli emersi in località Frizzone nel 2019 e già oggetto di una mostra nel 2024.

Tornano così accessibili al pubblico i numerosi reperti frutto del lavoro di ricerca e valorizzazione dell’archeologo Giulio Ciampoltrini, del Gruppo archeologico capannorese e dei professionisti impegnati negli scavi. Il percorso si è arricchito anche di teche tattili, realizzate da Arké Archeologia Sperimentale, attraverso le quali i visitatori possono comprendere alcune delle tecniche utilizzate nell’antichità.

“Il percorso che abbiamo inaugurato arricchisce ed amplia la sezione archeologica del museo Athena e nasce per non essere un semplice deposito della memoria, ma un luogo vivo di interpretazione e dialogo – afferma il sindaco Giordano Del Chiaro -. Questi reperti non sono semplici curiosità storiche, sono le tracce concrete del passato della nostra comunità che ha una identità e una storia che risale all’epoca preromanica. Custodirli e valorizzarli significa radicare il nostro senso di appartenenza e offrire, soprattutto alle nuove generazioni e alle nostre scuole, uno strumento insostituibile per sviluppare spirito critico e consapevolezza civica. Ringrazio la Soprintendenza per l’ottimo lavoro svolto, e tutti coloro che hanno collaborato a questo nuovo allestimento. Un grazie anche al Gac, allo staff del Museo Athena e a Laura Panzani che attraverso l’Art Bonus ha voluto sostenere il restauro e l’esposizione del cane di Tassignano”.

“Lo scavo e la scoperta sono solo una parte del lavoro archeologico – afferma Neva Chiarenza -. Come avvenuto per il cane di Tassignano, altrettanto importanti sono lo studio, oggi supportato da nuove tecnologie e da una rete internazionale di collaborazioni, il racconto e, quando possibile, la valorizzazione in museo. Lo scopo della tutela archeologica non consiste solo nel proteggere siti e reperti rinvenuti, ma è soprattutto restituzione della loro conoscenza, costruzione di una memoria condivisa“.

Al taglio del nastro, oltre al sindaco e a Neva Chiarenza, funzionaria archeologa della Soprintendenza che ha coordinato e diretto il nuovo allestimento, erano presenti l’assessora alla cultura Claudia Berti, i consiglieri comunali Roberta Sbrana e Luca Caselli, il presidente del Gruppo archeologico capannorese Mauro Lazzaroni, l’archeologo Alessandro Giannoni, il professor Francesco Boschin dell’Università di Siena, Marco Serradimigni, specialista del Paleolitico, Valentina Pardini, che si è occupata delle elaborazioni in 3D, e l’etruscologo Martino Tosi.

All’inaugurazione è seguita una visita guidata, mentre nel pomeriggio il programma ha previsto un laboratorio rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni sulla tecnica di realizzazione delle antefisse in ceramica di epoca romana.

I testi del nuovo allestimento sono stati curati da Marta Bruschini, Francesco Boschin, Fabrizio Burchianti, Neva Chiarenza, Alessandro Giannoni, Valeria Mongelli, Valentina Pardini, Andrea Raggi, Marco Serradimigni e Martino Tosi. Allo spostamento dei reperti ha contribuito la restauratrice Maria Scalici. Al progetto hanno collaborato anche le educatrici, i ragazzi e le ragazze di Anffas Lucca.