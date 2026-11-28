Anche la segreteria comunale di Forza Italia Capannori interviene sul femminicidio di Ionela Miruna Garneata, la giovane di 24 anni residente a Lammari, uccisa dal compagno a Ponte Buggianese giovedì (26 novembre). A due giorni dalla tragedia, la segreteria comunale esprime il proprio cordoglio, spiegando di aver scelto di attendere prima di prendere pubblicamente posizione per rispetto del dolore delle famiglie.

“Di fronte a una tragedia così devastante il primo sentimento è il dolore. Riteniamo doveroso fermarci, esprimere il nostro cordoglio e manifestare il massimo rispetto per le famiglie che stanno vivendo un momento di sofferenza inimmaginabile. Il nostro pensiero va soprattutto a Ionela, alla sua giovane vita spezzata e a tutte le persone che le hanno voluto bene”.

“Diffondiamo volontariamente questa nota solo ora – prosegue Forza Italia Capannori – convinti che, di fronte a una tragedia del genere, sia doveroso osservare prima un rispettoso e riflessivo silenzio. Si riporta inevitabilmente al centro dell’attenzione il tema della violenza di genere e della necessità di affiancare alle iniziative di sensibilizzazione politiche di prevenzione e protezione realmente efficaci“.

“Le giornate commemorative, le manifestazioni e le campagne di sensibilizzazione sono importanti, ma non possono rappresentare l’unica risposta. Occorrono un impegno quotidiano, servizi territoriali accessibili, sostegno concreto ai centri antiviolenza, ascolto e capacità di riconoscere tempestivamente i segnali di controllo, isolamento e violenza psicologica. È necessario lavorare anche sul piano educativo e culturale, promuovendo il rispetto della libertà e della dignità di ogni persona”, aggiunge la segreteria di Forza Italia.