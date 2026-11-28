il cordoglio|
Femminicidio di Miruna, Forza Italia Capannori: “Occorre impegno quotidiano contro la violenza”
Il partito richiama la necessità di rafforzare i servizi territoriali e ricorda la proposta di istituire un garante regionale per le donne vittime di violenza
Anche la segreteria comunale di Forza Italia Capannori interviene sul femminicidio di Ionela Miruna Garneata, la giovane di 24 anni residente a Lammari, uccisa dal compagno a Ponte Buggianese giovedì (26 novembre). A due giorni dalla tragedia, la segreteria comunale esprime il proprio cordoglio, spiegando di aver scelto di attendere prima di prendere pubblicamente posizione per rispetto del dolore delle famiglie.
“Di fronte a una tragedia così devastante il primo sentimento è il dolore. Riteniamo doveroso fermarci, esprimere il nostro cordoglio e manifestare il massimo rispetto per le famiglie che stanno vivendo un momento di sofferenza inimmaginabile. Il nostro pensiero va soprattutto a Ionela, alla sua giovane vita spezzata e a tutte le persone che le hanno voluto bene”.
“Diffondiamo volontariamente questa nota solo ora – prosegue Forza Italia Capannori – convinti che, di fronte a una tragedia del genere, sia doveroso osservare prima un rispettoso e riflessivo silenzio. Si riporta inevitabilmente al centro dell’attenzione il tema della violenza di genere e della necessità di affiancare alle iniziative di sensibilizzazione politiche di prevenzione e protezione realmente efficaci“.
“Le giornate commemorative, le manifestazioni e le campagne di sensibilizzazione sono importanti, ma non possono rappresentare l’unica risposta. Occorrono un impegno quotidiano, servizi territoriali accessibili, sostegno concreto ai centri antiviolenza, ascolto e capacità di riconoscere tempestivamente i segnali di controllo, isolamento e violenza psicologica. È necessario lavorare anche sul piano educativo e culturale, promuovendo il rispetto della libertà e della dignità di ogni persona”, aggiunge la segreteria di Forza Italia.
“In questo contesto si colloca anche la proposta di legge presentata dai consiglieri regionali di Forza Italia Marco Stella e Jacopo Ferri per l’istituzione del garante regionale per i diritti delle donne vittime di violenza, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di ascolto, orientamento e raccordo tra le vittime e i servizi di tutela. In questo momento, tuttavia – conclude il partito azzurro – non vogliamo che le considerazioni politiche prevalgano sul dolore. La segreteria comunale di Forza Italia Capannori si stringe con profonda commozione alla famiglia di Ionela, esprimendo il più sincero cordoglio e la propria vicinanza”.