“Lascia un grande vuoto”: l’abbraccio di Porcari al suo dottor Betti
Medico di famiglia per tanti anni, è anche stato ufficiale sanitario
Ha seguito generazioni di porcaresi. Oggi 28 novembre, a 95 anni, è morto il dottor Danilo Betti. Medico di famiglia per tanti anni, è anche stato ufficiale sanitario.
“I consigli medici dati sottovoce – ricorda il sindaco Leonardo Fornaciari – e con la calma di chi sapeva di cosa stava parlando erano la prima medicina per coloro che lo chiamavano. Mi è stato sempre raccontato che io, piccolissimo, nella foga di mangiare mi rovesciai addosso una minestra bollente e mi ustionai. Il dottor Betti fu chiamato e venne ogni giorno per molti giorni compresi sabato e domenica a farmi le medicazioni a casa.
La sua sensibilità, le sue doti umane e di medico di famiglia gli sono valse nel 2009 il riconoscimento delle Chiavi d’Oro di Porcari conferito dal consiglio comunale. Ci lascia oggi un uomo che è stato un punto di riferimento di Porcari al servizio di tanti porcaresi.
Siamo vicini alla moglie e alle figlie e alla sua grande e numerosa famiglia che lo ha accudito ogni giorno”.
Il presidente di Confcommercio Porcari Samuele Giannini si unisce al cordoglio del paese per la scomparsa del dottor Danilo Betti. “Un riferimento per i porcaresi – ricorda commosso Giannini -, una persona speciale e benvoluto da tutti. Lascia un grande vuoto”.