Ha seguito generazioni di porcaresi. Oggi 28 novembre, a 95 anni, è morto il dottor Danilo Betti. Medico di famiglia per tanti anni, è anche stato ufficiale sanitario.

“I consigli medici dati sottovoce – ricorda il sindaco Leonardo Fornaciari – e con la calma di chi sapeva di cosa stava parlando erano la prima medicina per coloro che lo chiamavano. Mi è stato sempre raccontato che io, piccolissimo, nella foga di mangiare mi rovesciai addosso una minestra bollente e mi ustionai. Il dottor Betti fu chiamato e venne ogni giorno per molti giorni compresi sabato e domenica a farmi le medicazioni a casa.

La sua sensibilità, le sue doti umane e di medico di famiglia gli sono valse nel 2009 il riconoscimento delle Chiavi d’Oro di Porcari conferito dal consiglio comunale. Ci lascia oggi un uomo che è stato un punto di riferimento di Porcari al servizio di tanti porcaresi.

Siamo vicini alla moglie e alle figlie e alla sua grande e numerosa famiglia che lo ha accudito ogni giorno”.