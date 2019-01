Asili Nido, Capannori rimborsa il 60 per cento delle rette

Il bonus economico per le famiglie sarà calcolato in base agli importi delle rette versate nel 2019 e sarà erogato in tre tranche: ad aprile per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo, a luglio per le mensilità di aprile, maggio e giugno e a dicembre per le mensilità di settembre, ottobre e novembre.

Ulteriori informazioni sulle modalità dei rimborsi saranno fornire nelle prossime settimane; gli uffici, comunque, si metteranno in contatto diretto con le famiglie. Per quanto riguarda l’ampliamento dei servizi comunali per il mese di luglio 2019, il nido Il Grillo Parlante di Capannori sarà aperto anche dalle 14 alle 17,30 e il Sebastiano Galli dalle 14 alle 18,30. La frequenza pomeridiana sarà gratuita e riservata agli iscritti ai due nidi d’infanzia.

"Una bella notizia per tutte le famiglie con figli iscritti ai nidi – spiega l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti -. Abbiamo deciso di destinare una cospicua parte dei fondi statali a un sostegno diretto ai genitori per un servizio educativo di fondamentale importanza. Inoltre rafforzeremo l’orario di apertura delle due strutture comunali adeguando l’orario di luglio, mese in cui abitualmente le attività si svolgono solo di mattina, a quello degli altri mesi dell’anno. Quelle che abbiamo preso sono due misure concrete che confermano la forte attenzione della nostra amministrazione comunale a chi ha figli piccoli e deve conciliare le esigenze lavorative con quelle della sfera familiare".