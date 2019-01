Alla filarmonica Puccini open day per aspiranti musicisti

Un open day per far conoscere ai giovani tutte le opportunità offerte dalla scuola di musica della società filarmonica Giacomo Puccini. L'incontro, rivolto a tutti i ragazzi, è in programma per sabato (2 febbraio) dalle 16 alle 18 nei locali dell'istituto Pellgrini-Carmignani di Montecarlo. Durante il pomeriggio saranno presentati e fatti provare ai partecipanti gli strumenti tipici della banda (flauto, clarinetto, sax, trombe, tromboni, percussioni).