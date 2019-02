Al teatro dei Rassicurati in scena una commedia brillante

Un altro appuntamento con la rassegna Chi è di scena! della Fita a Montecarlo domenica (24 febbraio), alle 16,30, al Teatro dei Rassicurati. La compagnia Aldo Toschi mette in scena Ti farò chiamare zia, commedia in due atti di Giampiero Della Nina.

Una bella vacanza nel Salento predispone gli animi a trascorrere giorni sereni e spensierati, ma … certi pensieri non si possono dimenticare e lasciare a casa. Soprattutto se questi pensieri riguardano un desiderio profondo, urgente, indispensabile. Dirvi di più toglierebbe il gusto alle tante sorprese che animano la storia.Il testo è uno dei molti scritti per teatro da Giampiero Della Nina che in modo molto divertente, leggero e garbato, punta i riflettori sui temi della sterilità della coppia, delle adozioni, dell’inseminazione assistita e delle altre tecniche che la scienza mette a disposizione. Ma l’esito della storia sorprenderà per la sua originalità.