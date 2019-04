La mostra delle camelie chiude nel segno della musica

Sarà la musica la protagonista del quarto ed ultimo fine settimana della 30esima Mostra Antiche Camelie della Lucchesia in programma nel Borgo delle Camelie, a Sant'Andrea e Pieve di Compito, domani 6 e domenica (7 aprile) dalle 10 alle 18. Oltre ai consueti e numerosi appuntamenti tra cui le visite ai giardini, al Camelieto, alla mostra scientifica e alle attrazioni storico-artistiche del Borgo, la manifestazione promossa dal Centro culturale compitese e Comune di Capannori, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Villa Reale e il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Lucca, offrirà ai visitatori varie occasioni per ascoltare buona musica.

Al centro culturale del Compitese sarà presente il padiglione della musica che ospiterà espositori di cd e vinili, un liutaio, uno studio di registrazioni audio e produzione musicale e varie scuole di musica che si cimenteranno in alcune esibizioni musicali: istituto musicale Boccherini, Civica scuola di musica di Capannori, laboratorio musicale La rondine, associazione Kalliope, Filarmoinica Puccini di Colle di Compito, liceo artistico musicale Passaglia di Lucca. Saranno presenti anche la casa museo Giacomo Puccini di Celle di Pescaglia e la Fondazione Giacomo Puccini di Lucca. Nel padiglione sarà presente un pianoforte che potrà essere utilizzato dai visitatori.

In programma inoltre concerti dislocati in varie location della mostra. Tra questi quelli del liceo musicale Passaglia con diversi interventi musicali ad opera delle studentesse e degli studenti del Liceo, affiancati dai loro docenti: la jazz band, gruppo composto da più di venti giovani musicisti, si esibirà domani (6 aprile) alle 15 sul palco del Centro Culturale Compitese con un repertorio di standard e canzoni arrangiate dai professori Cattani, Desideri e Nardi.

Domenica (7 aprile) alle 12 nella chiesa di Sant'Andrea sarà la volta del quartetto di clarinetti, l’ensemble di flauti e l’orchestra di chitarre del Liceo con un repertorio di musiche di Haendel, Brower, Boismortier e altri autori.

Tra gli altri concerti in programma il concerto per organo del maestro Eliseo Sandretti, che si svolgerà sabato (6 aprile) alle 16,30 nella chiesa di Sant'Andrea e il concerto del coro Pistoia Gospel Singers che si terrà domenica alle 16,30 sempre nella chiesa di Sant'Andrea.