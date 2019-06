Altopascio, Comune cerca case per alloggi popolari

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

“La manifestazione d’interesse ha l’obiettivo di verificare la presenza sul territorio di complessi immobiliari potenzialmente idonei per l’edilizia popolare - spiega il sindaco, Sara D’Ambrosio - Le caratteristiche richieste sono diverse, alcuni requisiti sono anche un po' penalizzanti per un territorio come il nostro che ha immobili vuoti risalenti alla crisi dell'edilizia (2008/2009), ma vogliamo partecipare e sperare che si possano trovare immobili adeguati, perché questa opportunità è davvero troppo importante: la Regione Toscana ha infatti deciso di mettere a disposizione 15 milioni di euro per concorrere all’acquisto di immobili sfitti o invenduti, immediatamente disponibili e assegnabili. In questo modo possiamo rispondere a due esigenze: da una parte aumentare le disponibilità di alloggi da destinare alle persone in lista d’attesa per una casa popolare e, dall’altra, riutilizzare gli immobili invenduti o sfitti, che ad Altopascio sono tanti, senza consumare nuovo suolo. Cerchiamo di intraprendere tutte le strade possibili per offrire soluzioni a chi ha più bisogno, perché siamo convinti che una comunità è realmente tale se cresce tutta insieme”. La pensa così anche l’assessore al sociale, Ilaria Sorini, che aggiunge: “Ad Altopascio abbiamo tanti immobili invenduti e una graduatoria piuttosto corposa, composta da circa 40 persone, per gli alloggi popolari. Le case popolari nel nostro territorio sono soltanto un centinaio, un numero che non riesce a soddisfare le tante richieste che ci arrivano. Grazie ai controlli che stiamo effettuando e che abbiamo effettuato negli ultimi due anni, riusciamo ad assegnare gli immobili a chi ne ha veramente diritto, ma poter contare su nuove case sarebbe davvero un gran risultato per la nostra comunità”.I requisiti e le modalità per partecipare alla manifestazione d’interesse sono riportate nell’avviso, consultabile con tutti gli allegati a questo link: www.comune.altopascio.lu.it/pa/proposte-di-intervento-destinate-allincremento-dellofferta-di-alloggi-di-erp-attraverso-lacquisto-da-parte-dei-comuni-toscani-di-alloggi-immediatamente-disponibili-e-assegn/ Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in forma digitale all’indirizzo pec del Comune di Altopascio () indicando nell’oggetto Manifestazione di interesse per proposta immobili in acquisto destinati all’incremento dell’offerta di alloggi di Erp. Termine ultimo per inoltrare le domande: le 13 del 2 luglio.