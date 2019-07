Assi, Caruso (Lega): "Menesini dica chiaramente da che parte sta"

"Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur verrebbe da dire - afferma Caruso -. In effetti la locuzione di Tito Livio ben si adatta alla riunione convocata dal presidente/sindaco dal momento che mentre a Palazzo Ducale si discute, Anas ha già pronte da un bel po' di tempo le tabelle con gli indennizzi economici da corrispondere ai proprietari dei terreni interessati dalle opere segno inequivocabile che il progetto sarà approvato cosí come è dal Cipe diventando esecutivo dopo la convocazione della conferenza dei servizi prevista per settembre".

"Semmai - incalza Caruso - non è dato comprendere quale possa essere l'utilità pratica del tavolo di concertazione del prossimo 11 luglio dal momento che i 60 giorni previsti per la presentazione delle osservazioni al progetto definitivo da parte degli enti interessati sono scaduti da un bel po' di tempo e precisamente ai primi di maggio. Sarebbe stato più opportuno, allora, convocare la riunione prima della scadenza del termine previsto dalla legge per mettere a punto proposte omogenee capaci di migliorare il progetto di Anas. Dalle ultime dichiarazioni del sindaco Menesini è possibile notare una certa apertura alla realizzazione del sistema tangenziale. Dopo il no secco al 'troiaio' presentato da Anas siamo passati ad un giudizio più morbido sul progetto definitivo che ora, ad avviso del primo cittadino di Capannori, presenterebbe vari punti deboli che possono essere migliorati".

"La questione del sistema tangenziale - conclude Caruso - è estremamente importante per la tutela del territorio, l'economia locale e la qualità della vita dei cittadini di Capannori e Lucca e sarebbe auspicabile che il sindaco Menesini abbandonasse ogni tatticismo dicendo se è favorevole o contrario alla realizzazione degli assi viari. Proprio così, tanto per essere chiari senza indicare altre vie al momento impraticabili".