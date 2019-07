Fibra super-veloce, Pisani: "Porcari fanalino di coda in provincia"

"Questa mattina abbiamo preso parte alla conferenza stampa sulla questione fibra - fa sapere la consigliera Barbara Pisani -. Ci siamo andati, nonostante la porta in faccia sbattuta dal gruppo di maggioranza alla nostra disponibilità a lavorare, al fine di sbloccare questa assurda vicenda che vede il nostro comune, un polo industriale di rilevanza nazionale e internazionale, tuttora privo di connessioni internet ad alta velocità, a differenza della stragrande maggioranza dei comuni toscani e della provincia di Lucca. Ci saremmo aspettati di uscire da là con l'unica informazione che interessa ai cittadini, ai professionisti ed alle imprese del nostro territorio ovvero, finalmente, la data di attivazione della fibra a Porcari, nella certezza che sarebbe stata una cosa di giorni". L'amministrazione comunale ha fatto sapere che, a causa di lunghe procedure burocratiche, la Ftth arriverà in casa dei cittadini porcaresi tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. "Se erano queste le importanti informazioni che dovevano dare al paese - continua l'opposizione - non c'era bisogno dell'ennesima conferenza stampa. Perché le uniche cose certe di questa vicenda, che oramai ha assunto i toni del ridicolo, sono proprio la pletora di conferenze stampa in cui si è annunciato dal 2016 ad oggi l'arrivo della fibra a Porcari, con impegni via via disattesi uno dopo l'altro (luglio 2016, settembre 2016, maggio 2017 e via via così fino all'attuale settembre 2019) e, oltre a questo, il grave danno subito dalla nostra comunità per la mancata attivazione di questo servizio. Un danno che hanno subito e subiscono cittadini, professionisti ed imprese. Un danno per il quale non ci saremmo limitati a battere pugni su improbabili tavoli ma di cui avremmo chiamato a rispondere, nei luoghi deputati, i vari soggetti che si sono resi, a vario titolo, responsabili di questi assurdi ritardi. Tutti. Nessuno escluso. Nella consapevolezza di dover tutelare fino in fondo gli interessi e l'immagine, anch'essa gravemente danneggiata, del nostro paese. Ora non ci resta che attendere la fine di settembre nella speranza che stavolta non si debbano registrare ulteriori rinvii". "Alla maggioranza che governa il nostro comune - conclude Barbara Pisani - ci limitiamo a far presente che l'unico risultato che, da soli e pervicacemente da soli, sono riusciti a portare a casa è quello di aver condannato Porcari ad essere l'ultimo comune della Provincia di Lucca ad avere connessioni internet ad alta velocità. Un triste primato che non fa parte della storia e della tradizione del nostro paese e per evitare il quale avrebbero fatto molto meglio a non sentirsi autosufficienti".