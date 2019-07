Gaudats Junk Band al Luglio altopascese

Dopo i concerti live di Federica Carta e Nesli, domenica sarà nuovamente la volta dell’Altopascio Street Food festival, con numerosi truck dislocati in via Cavour per servire cibo di strada di qualità (apertura alle 13). I concerti invece inizieranno a partire dalle 20,30 con i DooWoop, la band, composta da 4 elementi, che dal Revival anni '60 fino alla disco dei giorni nostri farà ballare piazza Tripoli. Alle 21,30 sarà la volta della Gaudats Junk Band, gruppo molto noto che utilizza strumenti realizzati interamente con materiale riciclato, che salirà sul palco di piazza Ricasoli. A seguire il pubblico si sposterà in piazza Vittorio Emanuele, dove Dj Balestri trasformerà piazza Vittorio Emanuele in una discoteca sotto le stelle.In piazza della Magione ci saranno i giochi gonfiabili per i più piccoli, mentre i negozi saranno aperti, con musica, aperitivi e cene nei locali del centro. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.Info e programma dettagliato qui