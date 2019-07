Da domenica torna il Festival 'Montecarlo Jazz&Wine'

Domenica 28 luglio tocca a Michela Lombardi, una grande star singer ormai di fama nazionale ed internazionale propone un progetto originale per Montecarlo: Swingaholic quartet con lei, appunto alla voce, Piero Frassi al piano, Nino Pellegrini al contrabbasso e Andrea Beninati batteriaDomenica 11 agosto un'altra originale creazione jazzistica Remembering Wes Montgomery con Daniele Orselli alla chitarra, Luca Franchini al contrabbasso, Luca Bellotti al Sax e Alessandro Del Bianco alla batteria.Il 18 agosto ci sarà il Marco Cattani quartet con Marco Cattani alla chitarra, Roberto Beneventi alla fisarmonica, Mirko Capecchi al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria, mentre concluderà il festival domenica 25 il gruppo del Circolo Lucca Jazz con la splendida voce di Sara Bergamini: Sara Bergamini & CLJgroup. Un’esperienza di jam session pubblica che il circolo propone con il progetto Swing forever con Sara Bergamini voce, Alessandro Matteucci al piano, Beppe Nannini alla tromba, Fabrizio Desideri al sax, Daniele Micheli al contrabbasso, Vittorio Barsotti alla batteria e Lorenzo Fuzica alle percussioni.Anche in questa edizione Giangi Zucchini, come direttore artistico, propone un festival denso, con interpreti di grande valore artistico e di collaudata esperienza, tali da rendere un sicuro gradimento non solo agli appassionati di questo genere musicale, ma anche al largo pubblico.Molti sono già noti ma certamente rappresentano una garanzia di qualità perché la musica live sia davvero una festa per tutti, magari sorseggiando insieme, per onorarlo, nei bar nei ristoranti di Montecarlo, il celebre vino di questo storico Comune, vanto dell’intero territorio lucchese e della Toscana tutta. Il pubblico, ormai affezionato a questo annuale appuntamento montecarlese, anche stavolta non sarà deluso.