Di Vaira e Zoo 105: grandi nomi per agosto a Marginone

"Quest'anno - spiega Biagi - abbiamo deciso di differenziare ulteriormente la nostra offerta, aprendoci davvero a pubblici di vario tenore. Ballando con noi va ad inserirsi in un programma di eventi che, ogni anno, porta qua circa 30mila partecipanti da tutta la Toscana, e non soltanto. Si tratterà di una serata di Gala mediante la quale intendiamo alzare l'asticella. Il primo appuntamento si muove seguendo il format di Ballando con le stelle, riproponendolo in chiave locale con la partecipazione straordinaria di Lasse Matberg e di Sara Di Vaira (vincitrice dell'edizione 2019)".

"L'idea - evidenziano gli organizzatori - è quella di coinvolgere il territorio e le sue aziende. Sarà una vera e propria sfida di ballo, con personaggi locali pronti a duellare per la vittoria finale". Tra i concorrenti (che arriveranno in limousine, ndr) ecco Alessandro Bianchi, Paolo Pistoresi, Francesco Fagni, Giugliano Carmignani, Antonio Falivena, Alessandro Bonciolini, Federica Sainati, Viviana Bendinelli, Samuela Giuntoli, Claudia Santosuosso e Rosalba Fanuele. I giudici, invece, arriveranno con le Ferrari messe a disposizioni dal club di Agliana: a votare le performance saranno Giorgio Bimbi, Luca Piattelli, Fabio Carrara, Giacomo Cioffi, Irene Casartelli e Simona Barchechi. I ballerini neofiti verranno debitamente istruiti dai docenti della scuola di ballo di Simona Di Vaira, al Marginone fin dal mattino per condurre simpatiche interviste. Il vincitore finale verrà decretato con un democratico "applausometro", ma sarà possibile votare anche da casa tramite le pagine Facebook ed Instagram dell'evento, che inizierà alle 21.

L'ingresso per questa prima serata vede un biglietto di 5 euro (non pagheranno extra, invece, coloro che avranno prenotato un tavolo). "Questo è l'anno zero - commenta Biagi - e sicuramente ci sarà qualcosa da sistemare, ma la volontà è quella di ospitare l'appuntamento qui, in modo permanente". Il pubblico avrà a disposizione cibo e bevande per tutta la serata, che si preannuncia già sold out: "Le prenotazioni stanno andando benissimo - rilevano gli organizzatori - e le richieste arrivano da tutta Italia. Abbiamo appena fissato decine di posti per un fan club di Lasse che proviene dalle Marche". (prenotazioni direttamente al circolo "Quelli del Dallas" oppure al 349 1815325).

Poi ecco un altro appuntamento clou, quello con la Festa della birra. Quest'anno, racconta Biagi, "Ci siamo voluti fare un regalo, chiamando lo Zoo di 105 (Paolo Noise, Pippo Palmieri e Dj Squalo, ndr) per dare spazio anche ad un target più giovane". L'appuntamento con lo Zoo DI 105 è fissato per il 10 agosto, mentre il 9 sarà la volta del dj Riccardo Cioni e l'11 agosto del dj Massimo Bani. Accanto alla performance artistica ci sarà quella destinata ad incrociare i palati, con sei tipi di birre differenti.

Infine, dal 14 al 26 agosto, torna la Sagra del cencio: in questo caso il pubblico di riferimento è per la maggior parte composto da over, ma non soltanto. Per animarla ecco i migliori interpreti della musica leggera sulla scena italiana: Francesca Mazzuccato (14 agosto), Macho (15 agosto), Pietro Galassi (16 agosto), Roberto Polisano (17 agosto), Marianna Lanteri (18 agosto), Matteo Bensi (19 agosto), Daniele Amoroso (20 agosto), Matteo Tarantino (21 agosto), Franco Bagutti (22 agosto), Omar Lambertini (23 agosto), Annamaria Allegretti (24 agosto), Daniele Cordani (25 agosto) e l'orchestra italiana Bagutti (26 agosto). Il 25 agosto, inoltre, ci sarà spazio per l'estrazione dei premi collegati alla Lotteria del cencio, con un montepremi per il vincitore del valore di 1000 euro.

Paolo Lazzari