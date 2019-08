In autunno i nuovi marciapiedi a Michi

Partiranno in autunno i lavori per realizzare il nuovo percorso pedonale in sicurezza in località Michi, nel comune di Altopascio. Un intervento voluto dall’amministrazione D’Ambrosio per dotare il centro abitato, attualmente sprovvisto di marciapiede, di un’opera che possa garantire la fruibilità pedonale e la sicurezza dei cittadini di via del Ponte alla Ciliegia. Per farlo, il Comune ha partecipato al bando della Regione Toscana dedicato alla proprio alla sicurezza stradale e ha ottenuto 47.500 euro. La parte restante per arrivare alla cifra necessaria di 95mila euro è stata stanziata dall'amministrazione comunale nell'ultima variazione di bilancio, che porta le opere pubbliche in tre anni a oltre 8 milioni di euro. Ma non è tutto: oltre al nuovo marciapiede, infatti, il Comune è in contatto Enel per procedere con l'interramento delle linee dell'energia elettrica a Michi, dove ancora oggi ci sono i pali in cemento e i fili a vista.