D'Ambrosio: A11 gratis e avanti sottovia e circonvallazione

"I confini non esistono in geografia, ma solo nella mente di chi vuole immaginarli - osserva il sindaco -. Altopascio si trova al centro di questo snodo viario e produttivo ed è proprio questa collocazione geografica a rendere il nostro paese un crocevia di opportunità, da trasformare in vere e proprie sfide. Da affrontare adesso, perché di tempo ne è già passato troppo e, lo ripeto, la Toscana nord rischia di restare indietro, di non garantire al territorio quelle necessarie soluzioni che rendano più semplice la vita dei cittadini e più competitivo il processo di sviluppo delle imprese".

Da qui l'appello agli altri primi cittadini: "Come sindaci - afferma D'Ambrosio - è giunto il momento di compiere quelle scelte di campo che ci permettano di stare al passo con i tempi e con gli altri territori. Usciamo dal rimpallo e scendiamo sul piano della realtà e della concretezza: il completamento della circonvallazione di Altopascio non è un vezzo locale, ma una priorità logistica che avrebbe delle ricadute positive dal punto di vista della razionalizzazione del traffico e della sostenibilità ambientale non solo per Altopascio, ma anche per l’intera Piana di Lucca fino a Bientina e Pontedera; le richieste avanzate dalla Cna di Pisa per gli autotrasportatori rispetto alla via Bientinese non sono pretestuose; le preoccupazioni e le proteste dei residenti di via Francesca Romea e di via Bientinese per la presenza di traffico a tutte le ore non sono infondate o strumentali, ma giuste e comprensibili, perché noi per primi siamo contrari a far invadere il centro dai mezzi pesanti. In questo contesto gli assi viari della Piana appaiono come necessari, anche se il percorso che dovrà portare alla loro realizzazione è ancora lungo e tortuoso; la Regione Toscana sta investendo tanto, dal raddoppio ferroviario ai lavori sulla Fi-Pi-Li, fino alle scelte compiute rispetto agli assi viari, ma serve ancora più coraggio. Per questo motivo, come amministratori locali abbiamo il dovere di studiare e avviare soluzioni di medio e lungo periodo, da condurre insieme quando ciò è possibile e da condividere con la Regione e le rispettive Province, così da alleggerire la situazione e far uscire questa parte di Toscana dalla situazione di stallo in cui si trova.

Altopascio ne propone tre: eliminazione del passaggio a livello sulla via Romea con la conseguente realizzazione del sottopasso ferroviario; completamento della circonvallazione di Altopascio, per liberare la via Romea dai tir e garantire alle aziende una strada di collegamento più scorrevole e diretta; gratuità dell’autostrada A11, l’arteria più trafficata della Toscana, nel tratto compreso tra Altopascio e Lucca est. Per i primi due punti il lavoro è già in corso, mentre per il terzo contatterò formalmente Autostrade per l’Italia per ottenere questo risultato. Il comune denominatore è sempre lo stesso: infrastrutture, sviluppo, crescita e, quindi, ambiente e lavoro. Lo sforzo è notevole, ma dobbiamo concentrare tutte le migliori energie sull’obiettivo di un comprensorio sostenibile, solidale, innovativo e intelligente, cioè capace di migliorarsi sempre anche di fronte alle difficoltà. È il concetto della resilienza, riuscire ad adattarsi al cambiamento e rispondere alle crisi aprendo scenari nuovi. Con più coraggio e meno individualismo".