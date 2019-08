Masini (FI): "Via delle Ralle abbandonata"

"Via delle Ralle è abbandonata. Non è possibile che la strada di un Comune sia lasciata in questo stato. Osserviamo infatti come si sia aperta una voragine in progressivo allargamento. Roba da terzo mondo": sono queste le affermazioni di Anthony Masini, coordinatore di Forza Italia Capannori, riguardo lo stato di trascuratezza della zona.

"In un paese serio - continua - sarebbe già stata ripristinata, visto che e li non da poco. In generale lo status dell’asfalto è, ancora una volta, l’esempio palese della trascuratezza delle vie secondarie a discapito delle operazioni di marketing stile piazza del comune. Come Forza Italia porteremo la questione in commissione lavori pubblici, ma non ci fermeremo qui. A Settembre, per la stessa via, daremo, il via alla raccolta firme per l’istallazione del metano. Da tempo - conclude Anthony Masini - i cittadini aspettano un segnale su questo fronte. È giunto il momento di ridare loro la parola al fine che chi amministra si accorga dei reali bisogni del territorio".