A Montecarlo torna il Salotto del vino e del verde

I prodotti di eccellenza della Toscana in tavola a Montecarlo. Prende il via domenica (1 settembre ) la decima edizione del Salotto del vino e del verde di Montecarlo, evento collaterale della Festa del vino che consiste in 7 cene a tema (fino a sabato 7 settembre) organizzate nel giardino del Palazzo Pellegrini-Carmignani. Ogni sera saranno presentate le eccellenze culinarie toscane, preparate dai migliori chef della zona, in abbinamento ai vini Montecarlo Doc prodotti da 14 aziende vinicole del territorio.