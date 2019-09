'Vite parallele', le opere di Iva Mei in mostra ad Altopascio

I personaggi raffigurati nei quadri dalla pittrice paiono apparentemente intimi e armoniosamente coinvolti tra loro; sono figure essenziali, spesso appena delineate, che nel loro annullarsi e confondersi nel quotidiano ripetersi della natura e dell’intimo spirituale che li circonda, lasciano invece trasparire un percorso fatto molto spesso di solitudine e incomprensione. A voler sottolineare questo, Iva Mei, spesso omette il segno decorativo e accattivante che lascia spazio al colore e alle pennellate dure e decise. Quello che l'artista vuole trasmettere sono le nostre insicurezze, i nostri cambiamenti e la nostra costante ricerca durante la vita. La mostra sarà visitabile tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 17 all’una. Iva Mei è nata negli Stati Uniti a Chicago, Illinois e attualmente risiede nella provincia di Pisa. Si è laureata in belle arti alla Domenican university di Chicago, e si è specializzata in arti grafiche e pittoriche con un master a Villa Schifanoia a Fiesole, Firenze. La sua aspirazione artistica la porta ad esprimersi anche attraverso pittura con acrilici, olio, acquarelli e molta scultura aderendo a svariate esposizioni, estemporanee e collettive d'arte. Ha fatto diverse personali in Toscana. Lavora anche su commissione sia per quello che riguarda la pittura, che la ceramica, che la scultura. La Magione del Tau è un’accogliente taverna degustazione situata in piazza Ricasoli 7, nel centro storico di Altopascio in provincia di Lucca, dove si possono assaggiare prodotti artigianali di piccole produzioni legate alla tradizione, e votati all'eccellenza, come salumi, formaggi e carpacci. Oltre a questo vengono proposte serate a tema, aperitivi e “serate fuori schema", mostre itineranti, aperitivi letterari.