Spettacoli, merende e tanti stand: c'è la Festa del pane

L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale insieme con il comitato paesano di Badia Pozzeveri, in collaborazione con i comitati paesani di Spianate e Marginone, Fratres di Spianate, Misericordia di Altopascio, Avis, associazioni, commercianti e panifici del territorio, e grazie al sostegno di Penny market, Conad e Nt Food, propone due giorni densi di appuntamenti: aperitivi e cene, musica dal vivo con Riccardo Cioni dj full time (sabato 14, alle 21,45, piazza Tripoli), delizie gastronomiche con specialità tipiche, esibizioni in piazza e, novità di quest'anno, lo spettacolo dei fuochi d'artificio in programma per sabato, alle 23,45.

L’inaugurazione è prevista per sabato alle 19 in piazza della Magione, mentre gli stand con tanti prodotti tipici locali e non solo, apriranno alle 16. Sia sabato che domenica, inoltre, sarà possibile pranzare e cenare in paese, grazie ai comitati paesani di Badia Pozzeveri, Spianate e Marginone che in piazza della Magione proporranno il meglio della tradizione culinaria locale a tema pane. Alle 18 di sabato, appuntamento in sala Granai con Pane e olio – convivio didattico alla scoperta del pane di Altopascio e dell'olio extravergine di oliva, con lo chef Marco Reggiani e il dottor Leonardo Sabbatini dell'Università di Firenze (prenotazione obbligatoria al 348.7667391). Sabato sera, poi, spazio anche ai commercianti, con negozi aperti, aperitivi e cene in piazza. E non finisce qui: sempre per il 14, infatti, è in programma uno spettacolo di danza a cura della scuola Just Believe (dalle 17,30, in piazza Tripoli), mentre alle 20, in piazza Tripoli, sarà la volta di Tau on stars, la festa del Tau Calcio Altopascio per la presentazione di tutte le squadre della nuova stagione amaranto.

Tante novità anche per domenica 15: alle 15,30 ci sarà Mani in pasta, il laboratorio didattico per imparare a cucinare tanti prodotti buoni senza glutine, mentre alle 16, in piazza della Magione, si terrà la premiazione del photocontest sulla vetrina più bella a tema Festa del pane. A seguire, in piazza Tripoli, sfilata di moda con le collezioni 2019, a cura dei commercianti, per poi concludere in un tripudio di dolcezza, alle 18, con la merenda gigante in piazza della Magione: pane e Nutella per tutti. Infine, dalle 19.15, aperitivo musicale con Accademia Geminiani Band, cene a cura dei comitati paesani e tante occasioni per stare insieme offerte dai locali del centro. Spazio anche alla storia, con l'esposizione dei trattori d'epoca a cura del comitato trattori d'epoca e trebbiatura.