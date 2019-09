Cattivi odori a Parezzana, residenti scrivono al sindaco

"Abbiamo la sfortuna, come altre famiglie, di abitare a Parezzana vicino a una pompa di sollevamento della fognatura pubblica - si legge nella missiva -. Spesso dobbiamo inspirare profumi che non sono proprio acqua di colonia. Abbiamo fatto presente il fatto alla società Acque la quale puntualmente fa intervenire degli operai che però non risolvono il problema. La cosa si è ripetuta nel tempo perché l’impianto di sollevamento è stato posizionato intorno al 2011. Ci chiediamo se non ci sia qualcuno che ci può aiutare a risolvere questa deprecabile situazione".