Capannori, iniziativa di 'Puliamo il mondo' a Guamo

Nell'ambito della manifestazione Puliamo il mondo 2019 promossa da Legambiente in fase di svolgimento sul territorio fino a domenica prossima, mercoledì (25 settembre) alle 17,30, è in programma un'iniziativa realizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni Csi Lucca, Mirco Ungaretti Onlus, La Sorgente e i Fratres di Badia, Coselli, Guamo e Vorno ed Ascit per la pulizia di piazza Maestri Guami (il ritrovo è al parcheggio) a Guamo e delle zone limitrofe. A tutti i partecipanti ai quali saranno forniti cappellini, guanti, sacchetti per differenziare e rastrello sarà offerta una merenda dalla pizzeria Irma.