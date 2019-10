Petrini (FdI): "A Capannori mancano i guard rail per i motociclisti"

In particolare il consigliere Petrini si è soffermato sul caso di via del Giardinetto, a Marlia, dove per la messa in sicurezza del Rio Nocella sono stati installati nuovi guard rail che però, sottolinea il consigliere: "Non mettono in totale sicurezza il passaggio sulla strada di molti motociclisti e ragazzi, considerando anche il fatto che vi è un notevole dislivello tra la fine dell'asse stradale e il corso del Rio. Il decreto prevede la possibilità (e, in alcuni casi, l'obbligo) di installare guard rail per motociclisti nei casi di interventi di nuova costruzione, di adeguamento di tratti stradali esistenti e di rinnovo delle barriere di sicurezza stradali. Quelli utilizzati, infatti - sostiene Petrini - sono progettati per bloccare le auto e i mezzi pesanti, ma possono costituire un pericolo per i conducenti di veicoli a due ruote, siano essi scooter o motori di grossa cilindrata".

Secondo il consigliere di Fratelli d'Italia, la soluzione, inoltre, è semplice e a basso costo: "Utilizzare barriere con elementi nella parte inferiore che consentano ai veicoli a due ruote di non scivolare al di fuori dell’asse stradale. La Provincia di Bolzano, addirittura - spiega - ha realizzato un nuovo brevetto di guard rail leggero che potrebbe essere una soluzione ottimale anche per il nostro territorio. Proporremo una mozione in consiglio comunale affinchè l'Amministrazione si attivi per la sostituzione dei guard rail coinvolgendo tutte le sedi competenti, sulla scia di quanto già fatto da Fratelli d'Italia in Sardegna, dove i rappresentanti del nostro partito sono riusciti ad ottenere un risultato positivo ed importante. Non è solo la manutenzione del manto stradale che garantisce la salvaguardia di automobilisti e motociclisti, qualcosa in più deve essere fatto e non deve limitarsi al classico selfie di fronte ad un manto stradale tirato a lucido che ormai contraddistingue l'ssessore o allo scrivere un Capannori c'è ad ogni post pubblicato su Facebook. Per questo, chiediamo al sindaco Menesini e all'assessore ai Lavori pubblici, Davide Del Carlo - conclude Petrini - di prendere in considerazione la nostra proposta di maggiore tutela dei capannoresi e delle nostre strade, che in verità doveva essere già presente nei pensieri di chi amministra il nostro comune, a maggior ragione se si considera che Menesini è anche presidente della Provincia. Sono molti i capannoresi che ci chiedono di monitorare e intervenire sulla situazione delle strade del nostro Comune e sui lavori pubblici che, nella varie frazioni, sono in stallo o in via di compimento".