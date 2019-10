Grandi nomi per la nuova stagione del teatro di Altopascio

Isa Danieli e Giuliana De Sio, ma anche Ettore Bassi e Simona Cavallari, per finire con Federico Buffa, il più noto storyteller italiano. Si presenta così il cartellone della nuova stagione del teatro Puccini di Altopascio, risultato di un progetto tra Fondazione Toscana spettacolo e amministrazione comunale per rispondere alle esigenze culturali del territorio. Infatti, come spiega il sindaco Sara D'ambrosio "di anno in anno la partecipazione del pubblico cresce: gli abbonamenti venduti sono aumentati del 20 per cento e la media delle presenze a sera è cresciuta del 14 per cento. Un incremento significativo che ci rende soddisfatti". Ad aprire la stagione, martedì 19 novembre, alle 21, proprio Isa Danieli e Giuliana De Sio, con Le signorine, di Gianni Clementi. Metafora di una società portata a considerare il mondo fuori come 'il nemico', Addolorata e Rosaria trascorrono la propria esistenza in un continuo e scoppiettante scambio di accuse reciproche.

Da ieri (21 ottobre), si è aperta la riconferma della campagna abbonamenti, che durerà fino al 28 ottobre. Dal 29 ottobre invece, la vendita dei nuovi abbonamenti, aperta fino al 31. Per riconfermare l'abbonamento o acquistarne uno è necessario recarsi alla biglietteria del cinema teatro, dal lunedì al venerdì, dalle 17,30 alle 19,30, il sabato e la domenica in orario di apertura del cinema e dal primo novembre fino all'inizio della stagione, soltanto in orario di apertura del cinema. Confermate dallo scorso anno: la Carta dello spettatore Fts, che offre riduzioni in tutti i teatri del circuito, il Biglietto futuro con riduzioni per under 30; la Carta studente della Toscana, che prevede una spesa di soli 8 euro per gli studenti universitari; Buon compleanno a teatro, per regalare un biglietto per il giorno del compleanno; Biglietto sospeso, che consente di offire un biglietto a chi vive un momento di difficoltà e Diventa storyteller, per pubblicare commenti e recensioni della serata sul sito di Toscana spettacolo.

La nuova stagione del teatro Giacomo Puccini di Altopascio è stata presentata stamani (22 ottobre), dal sindaco Sara D'Ambrosio, dall'assesore alla cultura, Martina Cagliari e da Simona Dell'Ertole in rappresentanza della Fondazione Toscana spettacolo.

"La scelta della danza - dice Simona Dell'Ertole - l'anno scorso si è rivelata vincente e per questo anche nella stagione che verrà abbiamo inserito, per giovedì 20 febbraio, Pulcinella, uno di noi, creazione di Arianna Benedetti per la compagnia Nuovo balletto di Toscana, in una dinamica coreografica innovativa per stile e linguaggio. Non manca poi nel cartellone la musica, prevista per giovedì 12 dicembre, con Ortattack. Emozioni in musica, una vivace proposta musicale targata Orchestra della Toscana. Sul palco Luca Provenzani e Augusto Gasbarri alle prese con un programma che spazia da Vivaldi a Piazzola, passando anche per Rossini e Morricone. Presente anche - conclude Dell'Ertole di Fondazione Toscana spettacolo - una rappresentazione super premiata e segnalata, Platonov, regia di Marco Lorenzi".

L'importanza della collaborazione tra il Comune di Altopascio e la Fondazione Toscana spettacolo viene sottolineata dall'assessore Martina Cagliari a dimostrazione, dice "della qualità del programma presentato, ricco di grandi nomi, frutto del lavoro e della sinergia fra i due enti. A chiusura della stagione ci sarà infatti Due pugni guantati di nero, di Federico Buffa, il più noto storyteller italiano, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi che, mercoledì 1 aprile, da una delle immagini più famose del Novecento, quella in cui tommie Smith e Jhn Carlos si trovano sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi di Città del Messico (1968), ripercorrerà una delle pagine più significative della storia dell'atletica leggera". "Prosa, danza, musica, comicità e non solo - conclude l'assessore - sono pronte ad accogliere gli spettatori al teatro Puccini per la nuova stagione".



Prezzi Abbonamenti: platea intero 110 euro, ridotto 90 euro; galleria intero 90 euro, ridotto 75 euro; speciale scuole 45 euro. Biglietti: platea intero 18 euro, ridotto 15 euro; galleria intero 15 euro; ridotto 12 euro; speciale scuole 7 euro.