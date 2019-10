https://www.luccaindiretta.it/capannori-e-piana/item/151301-nuovo-ecografo-per-la-misericordia-di-altopascio-foto.html#sigProIda58ae6162f View the embedded image gallery online at:

Accanto a loro anche l’assessore regionale Marco Remaschi, il presidente della Rete delle Misericordie - Rami, Andrea Panelli, i numerosi volontari che vestono i colori della Misericordia e le tante associazioni di volontariato e realtà del territorio altopascese che quotidianamente collaborano con quella che ad Altopascio può essere definita un’istituzione a tutti gli effetti.‏Quella dell’ecografo, che andrà a completare la capacità diagnostica della Misericordia, non è tuttavia l’unica novità: la cerimonia, infatti, è stata l’occasione che ha permesso al sindaco e al governatore di annunciare un risultato molto atteso, ovvero l’introduzione del terzo giorno di prelievo del sangue. Oltre al lunedì e al giovedì, quindi, dal 29 novembre, ad Altopascio, sarà possibile andare a togliersi il sangue anche di venerdì, portando così il numero dei prelievi da 70 a 100 a settimana, per una media di 400 al mese.‏“Siamo l’unico comune della zona che fa tre prelievi a settimana, più due domiciliari - spiega il sindaco Sara D’Ambrosio -. Nel 2018 era uno, poi all’inizio del 2019 il numero è salito a due e dalla fine di novembre ne garantiremo tre: abbiamo ottenuto questo risultato grazie alla collaborazione della Regione Toscana e grazie a un lavoro svolto quotidianamente per rispondere in modo concreto alla domanda dei cittadini, che era in crescita. Anche il nuovo ecografo, al pari del terzo giorno di prelievo, è frutto della capacità di fare rete che come amministrazione comunale mettiamo in tutto ciò che facciamo: il poliambulatorio specialistico, che garantisce servizi di alto livello a tariffe sociali, nasce da una collaborazione tra enti e istituzioni e dalla capacità di intercettare risorse, così come nasce da una collaborazione e da un ruolo attivo svolto dall’amministrazione anche il ritorno del 118 sul territorio dopo una lunga assenza, ma penso anche a tutti i servizi e a tutti i progetti che realizziamo insieme alla Misericordia di Altopascio, per essere sempre più vicini ai cittadini e rispondere in modo puntuale alle loro esigenze, soprattutto quelle che riguardano il campo della salute, dell’assistenza, del sociale”.‏L’ecografo di ultima generazione potenzierà quindi l’investimento che la Misericordia di Altopascio, grazie anche alla rete Rami, la rete degli ambulatori delle Misericordie, ha effettuato su tutta la struttura, a partire dal 2017 quando è nato il poliambulatorio specialistico. “Investiamo per garantire la salute ai cittadini e aumentiamo i servizi mantenendo le tariffe delle visite e delle prestazioni a prezzi sociali - commenta il governatore Salvatore Bono -. Un risultato che è possibile grazie all’amministrazione comunale e grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: la collaborazione con questi soggetti sta portando ad Altopascio più servizi, più progetti, più strutture. Il poliambulatorio specialistico a prezzi sociali nasce per investire sulla prevenzione della cittadinanza e sull’inclusione sociale, visto che in questo modo anche chi ha meno possibilità economiche può comunque permettersi una visita specialistica e magari curare in tempo una patologia o una malattia. Missione salute, non è solo l’evento che abbiamo organizzato all’interno della Festa del pane 2019, per fare visite gratuite in piazza, ma è proprio l’obiettivo che ci guida ogni giorno. Lo stesso obiettivo che guida ognuno dei miei volontari, che sono la risorsa più preziosa su cui può contare la Misericordia: ragazze e ragazzi, donne e uomini mossi solo dalla voglia di far stare bene l’altro, con professionalità e competenza. Sarà anche per questo motivo che contiamo su un grande radicamento nel territorio”.Nato a settembre 2017, il presidio specialistico, l’unico della provincia di Lucca, ha visto la luce grazie alla volontà della Misericordia di Altopascio e ai contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del Comune di Altopascio, e di Rami, la rete ambulatoriale delle Misericordie. Un progetto, dunque, innovativo, sotto molteplici punti di vista, che rappresenta un unicum sul nostro territorio: non a caso, infatti, nel 2018 le visite sono state 1500, mentre dall’inizio dell’anno a oggi hanno già sfondato quota 2000 appuntamenti. Il centro offre prestazioni di qualità a prezzi sociali nell’ambito delle principali specializzazioni: allergologia, angiologia, cardiologia, chirurgia vascolare, chirurgia generale, dermatologia, ecografia, endocrinologia, ginecologia, nutrizionista, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, pneumologia, podologia, psicologia, urologia-andrologia. All’interno del poliambulatorio, inoltre, trovano spazio sia medici di base, sia medici specialisti con un unico grande obiettivo: offrire ai cittadini l’eccellenza in ambito sanitario a un prezzo abbordabile, accessibile a tutti. Attraverso la collaborazione con i servizi sociali del Comune di Altopascio, infine, vengono regolarmente effettuate visite a prezzi ancora più bassi per persone in difficoltà economica.