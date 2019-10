"L'altra vita del gatto", Maria Borghini presenta il nuovo libro ad Altopascio

La scrittrice toscana Maria Borghini invita alla prima presentazione del suo ultimo romanzo giallo L'altra vita del Gatto. In questo capitolo delle indagini della detective Mary Sabatini, viene narrato l'incontro con l'affascinante Jason Bishop, coinvolto in una dolorosa vicenda che ne svela il profondo lato umano. Il continuo susseguirsi di colpi di scena conduce alla scoperta di una metropoli londinese attuale ma sempre carica di mistero e di oscure tensioni.

Questa pubblicazione, curata dalla giovane e dinamica casa editrice Nomadistad, si pregia anche dell'originale copertina della grafica Elisa Varetti.La presentazione si terrà alla libreria Daniela in Via Roma 37 ad Altopascio, a partire dalle 18 del 9 novembre, per un incontro intervista con l'autrice.