Alla Magione del Tau in mostra le opere di Pavel Radugin

L'esposizione, come già si intuisce dal titolo, raccoglie le opere che raccontano la fase progettuale, quando i lavori, dopo essere stati realizzati a matita, vengono lavorati al computer con strumenti come Photoshop, Rhinoceros 3D e Keyshot, e successivamente presentati al cliente. Si tratta di una fase importante, nella quale le idee acquisiscono una maggiore definizione, o come si potrebbe definire un abito. La mostra sarà visitabile tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 17 all’una.nasce nel 1987 nell'Unione Sovietica. Si trasferisce in Italia insieme alla famiglia nel 1998, dove inizia il suo percorso di studi prima alle scuola media di Staffoli e poi al liceo scientifico a Fucecchio. Successivamente si laurea in transportation design allo Iaad di Torino, in Piemonte. Trova subito lavoro in un'azienda del torinese che progetta e costruisce prototipi di automobili e modelli di stile per i grandi marchi automobilistici. Collabora negli anni a seguire con alcune note aziende del mondo dell’auto vincendo diverse gare per l'assegnazione dei progetti stessi. Ha avuto la grande fortuna di lavorare per marchi come Bertone, Honda, Mia Electric e Guangzhou Automobiles. Dal 2012 si dedica alla progettazione e alla realizzazione di prodotti per l'azienda di famiglia che si trova nel cuore della Toscana, nella provincia di Firenze, continuando però a disegnare a matita, lo strumento creativo per eccellenza.