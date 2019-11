Maltempo Piana, superlavoro per Consorzio di Bonifica

Gli uomini e i mezzi del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord sono attivi fin dalla mattina di stamani (5 novembre), per fronteggiare l’emergenza meteorologica che sta riguardando la Piana di Lucca. Nella primissima parte della giornata, infatti, una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta, in particolare, nella zona nord del Capannorese: il pluviometro di San Pietro a Marcigliano, dalla 7,30 alle 8, ha rilevato una precipitazione di circa 40 millimetri.

Segnalazioni di problematiche idrauliche sono arrivate da cittadini che vivono lungo la canaletta Costa, tra Marlia e Saltocchio, e lungo il Canale Nuovo a Saltocchio. A scopo preventivo, i tecnici consortili hanno provveduto a chiudere l’afflusso di acqua sia appunto sul Canale Nuovo, sia sul Canale di Moriano; nonché a ripulire le griglie del reticolo irriguo della Lucchesia.A Porcari, è in fase di rimozione un’ostruzione sul Rio Castruccio, all’altezza del ponticello di via della Fratina; sul Rio Fossanuova è stato rilevato il superamento della soglia dall’arme; sul Rio Ralla, infine, è stata segnalata la presenza di una pianta attraversata.L’allerta meteo, emessa dal Centro funzionale della Regione Toscana, prosegue fino alla mezzanotte di stasera. Nel pomeriggio, è previsto il passaggio a Lucca della piena del Serchio, con una portata che i modelli previsionali stimano tra i 570 e i 910 metri cubi al secondo.Il Consorzio ricorda che, per emergenze, è attivo 24 ore su 24 il servizio di reperibilità, che a Lucca e alla Piana risponde al numero 348.8867459.