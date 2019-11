Misericordia Betlemme intitolata a Maria Pia Bertolucci

"Ricordiamo che la Misericordia di Betlemme è nata nel 2013 e da allora offre attività di aiuto sanitario ed assistenziale alla popolazione palestinese, dal 2016 è aperto un ambulatorio oculistico per i bambini. Maria Pia Bartolucci si era innamorata del Progetto Betlemme che ha visto la nascita di una Misericordia in quel territorio e molte volte vi si è recata per portare aiuto e sollievo alla popolazione. Fu proprio lei ad organizzare il pellegrinaggio in Terra Santa che si è svolto nel mese di aprile dello scorso anno ed al quale, purtroppo non ha potuto partecipare - dice Roberto Trucchi -. Ricordiamo che Maria Pia Bertolucci è scomparsa prematuramente lo scorso 20 febbraio a 58 anni, ci ha lasciato dopo una vita vissuta intensamente e dedicata, in particolar modo, agli altri, ai bisognosi, con particolare attenzione ai giovani. La contraddistingueva una fortissima fede cattolica. Nella Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ha ricoperto la carica di consigliere nazionale dal 2012 e fino alla sua scomparsa, dal 2012 al 2017 aveva anche avuto il ruolo di tesoriere, nel 2015 è stata fra i principali promotori del Consorzio opere di Misericordia. Ma quello con le Misericordie era uno dei suoi tanti incarichi, molto altro a fatto per il mondo del volontariato. Il ricordo di Maria Pia non ci abbandonerà mai – afferma ancora il presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia Roberto, Trucchi –. Vogliamo però fissarlo ancor più nella memoria di tutti intitolando a lei un luogo importante per tutto il nostro movimento. Con questa targa che abbiamo apposto a Betlemme facciamo un omaggio ad una nostra Consorella molto legata alla Terra Santa” .