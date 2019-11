A Capannori il corso per soccorritori di livello medio e avanzato per la Misericordia

Parte lunedì sera (25 novembre) alle 21, nei locali della Misericordia di Capannori in via Romana 74, il corso per soccorritori di livello base e avanzato (ai sensi della legge regionale 25/2001) organizzato in collaborazione con la centrale operativa 118 Alta Toscana e con il patrocinio del Comune di Capannori.