Nel libro di Della Nina la storia dei Padri Cavanis

Era il 1919 ed i Padri Cavanis, dal Veneto scesero in Toscana dove, nel paese della donatrice, impiantarono un Collegio che acquisì ben presto notorietà e prestigio, grazie alla serietà e qualità del loro insegnamento. Non soltanto ne usufruirono i ragazzi di Porcari ma anche quelli dell'intera Lucchesia. Gli effetti più eclatanti si videro pochi anni dopo, quando tantissimi ex alunni poterono frequentare l'Università, in tempi in cui una mèta ambita di scolarizzazione poteva essere la conquista della licenza elementare. Si alternarono alla guida del paese sindaci laureati e diplomati , ex Allievi Cavanis, che seppero approfittare delle provvidenze statali per cambiare il volto al paese.La svolta fu provvidenziale perché la frammentazione della proprietà contadina, caratteristica della Lucchesia, avrebbe, a breve, prodotto soltanto miseria. Questo libro, che intende celebrare i 100 anni della presenza dei Padri Cavanis a Porcari, è documentato da oltre 140 fotografie, ed offre luoghi e volti dove si possono riconoscere almeno una parte dei 16.000 Allievi che dal 1919 hanno frequentato questo istituto.