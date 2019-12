Minorenne molestata sul treno, 23enne a giudizio

Avrebbe molestato sessualmente una minorenne sul treno, 23enne di origini straniere rinviato a giudizio.

L’imputato dovrà comparire in aula il prossimo 3 marzo per rispondere delle gravi accuse degli inquirenti lucchesi. Il gup del tribunale di Lucca Riccardo Nerucci ha infatti accolto nei giorni scorsi la richiesta del pm Sara Polino di processare il giovane per violenza sessuale aggravata.

I fatti oggetto del procedimento penale risalgono al pomeriggio di Natale dello scorso anno quando, secondo l’accusa, l’imputato avrebbe molestato sessualmente la giovane vittima lucchese, all’epoca di soli 17 anni, stringendola a sé dopo averla afferrata da dietro, stando alle ricostruzioni investigative, e toccandola più volte nelle parti intime.