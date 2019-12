Assemblea frazione per frazione per spiegare i motivi del dissesto e le prospettive nell’immediato futuro per il Comune di Massarosa.

Al via la serie di incontri annunciati dal sindaco Alberto Coluccini in consiglio comunale durante l’approvazione della delibera di dissesto dell’ente proposta dal Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dirigente alla finanze.

Prima tappa delle riunioni sarà Quiesa: la riunione è prevista lunedì (9 dicembre) al centro civico alle 21,30. Sono invitati tutti i cittadini e le associazioni. Sarà premura dell’amministrazione informare tempestivamente la cittadinanza delle altre assemblee in programma.

Foto 2 di 2



Sempre in tema di dissesto mercoledì mattina (4 dicembre) il sindaco di Massarosa ha chiamato a raccolta in assemblea tutto il personale comunale per metterli al corrente della situazione.