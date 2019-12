Il grande tennis torna a Lucca per le finali A1: l’appuntamento, per il secondo anno consecutivo, è per il 6, 7 e 8 dicembre. Una tre giorni che andrà in scena al Palatagliate, pronta ad essere trasmessa in diretta da Supertennis, e che si preannuncia intensa e spettacolare.

A fronteggiarsi saranno Sporting club Selva Alta Vigevano contro Circolo tennis Vela Messina, per quanto concerne il maschile; Tennis club Prato contro Tennis club Genova 1893 nel femminile. Nel teatro indoor del Palazzetto, chiamato ad ospitare passanti, dritti e rovesci, si punta decisi al tutto esaurito dopo una buona prevendita.

Per il sindaco Alessandro Tambellini “Lucca torna all’attenzione del tennis nazionale e questo è motivo di grande soddisfazione. C’è dunque orgoglio per questa scelta, con l’auspicio che venga rinnovata anche per gli anni futuri. Da giovane – sorride – sono stato anche io un discreto giocatore. Poi altri interessi non mi hanno consentito di sviluppare una carriera. E’ un bel momento per lo sport, che costituisce una delle principali attenzioni della nostra amministrazione. Un grazie quindi a chi ci ha scelto: è sintomo di una capacità organizzativa non secondaria. Ora speriamo che il palazzetto sia pieno, per rendere omaggio a questa grande tre giorni”. Foto 2 di 2



L’organizzazione, appunto, è appannaggio di Mef Tennis Events, che si dice entusiasta di Lucca e pronta a tornare anche per i prossimi anni: “Siamo felicissimi di essere qui per il secondo anno consecutivo – commenta il responsabile Mef Marcello Marchesini – e questo significa che le istituzioni e le associazioni ci hanno dato fiducia. La città è fantastica, l’ambiente giusto per chi viene a giocare. Ci aspettano due partite avvincenti. Qui termina il nostro contratto con la Federazione, ma lo abbiamo subito rinnovato per due anni: contiamo di rimanere a Lucca anche per la terza edizione”.

Secondo l’assessore con delega allo sport Stefano Ragghianti, “questo è un momento particolare per lo sport italiano, immerso in una riforma che sta andando avanti con un po’ di oscillazioni e lentezze. Di sicuro si tratta di un grande momento per il tennis. Ricordo che tra i principali indicatori della qualità della vita in una città, la capacità di organizzare eventi sportivi rilevanti gioca un ruolo prioritario”.

Quest’anno, nel maschile, la sfida sarà inattesa: Selva Alta ha eliminato il più quotato Park tennis club Genova in semifinale al doppio spareggio. Baldi e Hoang hanno ribaltato la sorte superando Mager e Giannessi, aggiudicandosi così un’insperata finale. Più agevole l’accesso per Messina, che nel derby tutto made in Sicilia ha saputo imporsi su Siracusa senza troppo patire. Nel femminile il Tennis club Prato ha eliminato il Tennis club Parioli di Roma con un secco 3-1 all’andata ed un 2-1 al ritorno. Nell’altra gara semifinale il Tennis club Genova 1893 si è invece imposto sul Circolo tennis Lucca, che ha dunque mancato l’accesso alla finale da padrone di casa.

Sergio Palmieri (direttore final four A1), ricorda che “giochiamo qua per il secondo anno consecutivo e un po’ dispiace che la squadra di Lucca, pur competitiva, non sia riuscita a qualificarsi. Sono finali inattese, nel maschile abbiamo per la prima volta una squadra siciliana. Dal femminile giungono maggiori conferme, ma quel che è certo è che si tratterà di gare combattute”.

Anche Luigi Brunetti (Presidente Fit Toscana) sperava di avere Lucca in finale, “ma tutto il movimento, specialmente in Sicilia, sta vivendo un bel momento. L’altra sorpresa è stata la sconfitta di Genova. Nel femminile comunque ci presentiamo con il Prato che non è nuova ad imprese di questo genere. Penso che sarà un bello spettacolo e siamo pronti a riproporlo”.

Stefano Pellacani (delegato Coni Lucca) rileva invece che “vedere la manifestazione organizzata qui ci inorgoglisce, è prova della sensibilità e dell’ efficenza del Comune. Il connubio tra associazioni, volontari e istituzioni sta funzionando. Lucca si arricchisce così di un altro evento di grande prestigio”. Anche il Presidente onorario della Fit Toscana, Paolo Antognoli, aggiunge che “La regione, negli ultimi cinque anni ha ospitato per quattro volte le finali A1. Dunque siamo molto attivi, il tennis è un fiore all’occhiello in Toscana”.

Il biglietto giornaliero per assistere alla manifestazione avrà un costo di 5 euro il venerdì, che salirà a 10 euro per il sabato e la domenica. La formula “abbonamento weekend” ammonta invece a 20 euro, mentre i bambini fino a 14 anni con tessera Fit avranno l’ingresso gratuito (così come quelli da 0 a 5 anni). Ridotto al 50 per cento per gli altri bambini da 6 a 14 anni.

Chi vuole assicurarsi un posto in tribuna deve acquistare sulla piattaforma www.diytiket.it. I titoli di accesso potranno essere acquistati anche al welcome desk all’ingresso del palazzetto, nei giorni di svolgimento dell’evento. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.meftennisevents.it.