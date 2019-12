Nonostante un mese di piogge intense e continue sono quasi terminati i lavori al sottopasso di piazzale Boccherini, che, stando alle parole dell’assessore Celestino Marchini, dovrebbero essere completati entro febbraio. L’incognita del maltempo non avrebbe , insomma, rallentato eccessivamente il corso dell’intervento.

Come si legge anticipato sulla pagina Facebook di Lucca Civica, infatti, nella discesa verso il sottopasso dal lato della chiesa di Sant’Anna mancherebbero soltanto i parapetti laterali nel primo tratto e sarebbe già avviata la messa in opera dei cordoli per delimitare la carreggiata.