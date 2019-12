Tau Calcio, trasferta a Montecatini col morale alto

La prima squadra del Tau Calcio Altopascio, dopo il bel risultato contro la Cuoiopelli, si prepara ad affrontare la trasferta contro la Valdinievole Montecatini.

“Non è facile preparare una partita del genere – commenta il mister amaranto, Pietro Cristiani – perché è una squadra dalle mille potenzialità. Il Montecatini, in Coppa, ci ha fatto male, sono stati più bravi di noi. Adesso i giochi sono del tutto aperti. La classifica non sta rendendo i giusti meriti ai nostri avversari che, nel frattempo, potrebbero aver cambiato la rosa e trovato una nuova organizzazione di gioco. È una situazione in stand-by: sappiamo che è una squadra molto equilibrata, che difende bene e che crea poco e che, soprattutto, non regala niente. Come sempre dobbiamo provarci fino in fondo”

La compagine amaranto, intanto, affronterà la trasferta con l’umore alto, forti di una bella vittoria e con la rosa al completo.