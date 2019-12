Bartolomei: “Capannori, serve pugno duro contro i furti”

“Il problema sicurezza? Troppo profondo e diffuso per essere affrontato con provvedimenti spot”. Lo dice il consigliere comunale della Lega di Capannori, Salvadore Bartolomei dopo la spaccata al bancomat dell’Esselunga di Marlia.

“Questa – commenta amareggiato – è la risposta a chi crede che per risolvere il problema della sicurezza, basti dare un contributo a 20 famiglie per mettersi l’allarme”.

“Appena ci sarà consentito – aggiunge – porteremo in aula una serie di proposte, chiedendo all’amministrazione comunale di Capannori, di fare la sua parte. Un pacchetto sicurezza, a cominciare dall’istituzione del vigile di quartiere, sul quale speriamo si possa avere un proficuo confronto con la maggioranza. Perché la sicurezza non è per la destra o per la sinistra, è semplicemente per tutti”.