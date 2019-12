Domani (8 dicembre) alle 21 due musicisti fondamentali nel panorama della musica italiana saranno gli ospiti del penultimo appuntamento di Tempi di reazione a cura di Spam! in via Don Minzoni a Porcari: Antonio Caggiano, uno dei maggiori percussionisti italiani con Elio Martusciello, nome di rilievo della musica elettronica. La serata sarà introdotta dallo studioso Antonio Pellicori.

Antonio Caggiano si è formato come percussionista al Conservatorio dell’Aquila e come compositore all’Accademia di Santa Cecilia di Roma, dove oggi è docente di strumenti a percussione, nel 1987 dà vita all’Ensemble Ars Ludi con cui partecipa a importanti festivals e rassegne in ambito internazionale, intrecciando rapporti di collaborazione con alcuni fra i maggiori compositori contemporanei con i quali si è esibito in Italia e all’estero. Attivo per molti anni nelle maggiori istituzioni lirico-sinfoniche italiane, dal 1998 al 2003 è stato timpanista dell’Oci diretta da Salvatore Accardo. Nella sua esperienza di professore d’orchestra ha collaborato con importanti direttori quali Bernstein, Sinopoli, Chailly, Maazel, Gatti, Morricone, Sawallisch, Chung, Mehta, Frühbeck de Burgos, etc. Si interessa da sempre alla commistione di linguaggi artistici diversi. Scrive musiche per il teatro, la danza e collabora con artisti visivi. Ha tenuto corsi di interpretazione sulla letteratura per strumenti a percussione al Cantiere internazionale d’arte di Montepulciano, seminari alla Sibelius Accademy di Helsinki e stages in varie parti del mondo.