È fallimento. Una tegola per i lavoratori della Cartiera Pieretti di Marlia la decisione del collegio giudicante del tribunale fallimentare di Lucca che ha deciso che sono venute meno le condizioni per proseguire con il concordato in continuità.

A Capannori scatta subito la mobilitazione. Il Pd di Capannori esorta tutte le parti attualmente coinvolte a “perseguire, nel minor tempo possibile, una soluzione che possa tutelare, oltre che l’interesse dei creditori, la condizione dei 21 lavoratori coinvolti in questa vicenda”, attraverso la valorizzazione delle loro specifiche competenze e capacità che rappresentano un importante patrimonio nel comparto cartario del nostro territorio.

“Si faccia il possibile – dice il Pd – perché l’azienda riprenda la sua produzione, favorendo anche l’eventuale interessamento di nuovi soggetti in possesso di adeguate capacità finanziarie e competenze tecniche di comparto. Nel perseguire questo fine, non si rinunci anche alle possibilità, attraverso l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, di mantenere intatto il compendio aziendale, evitando di disperdere le professionalità dei lavoratori, in maniera da rendere più facile una possibile cessione”.

“Il Pd di Capannori – conclude la segreteria – sosterrà qualsiasi proposta che possa essere utile ai lavoratori coinvolti e alla ripresa dell’attività produttiva”.